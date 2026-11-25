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Dino Merlin, naša omiljena glazbena zvijezda iz Bosne i Hercegovine, ipak će zapjevati u crnogorskom Baru! Nakon drame koja je pratila njegov nesuđeni splitski koncert i neizvjesnosti oko nastupa u Crnoj Gori, dogovor je konačno pao. Prvog dana 2027. godine, Bar će dočekati Novu godinu uz Merlinove hitove ispred Sportske dvorane Topolica. A mi smo već mislili da od toga neće biti ništa!

Cijela je priča oko Bara bila prilično napeta. Navodno su ukupni troškovi, koji uključuju Merlinov honorar i svu silnu tehničku produkciju, premašivali cifru od vrtoglavih 300.000 eura. Zamislite to! To je, budimo iskreni, bio iznos koji je debelo premašivao ono što je Bar planirao potrošiti na cijeli novogodišnji program. Pa, kad se već troši, nek se troši pametno, rekli bi.

Zato su predstavnici Općine Bar sjeli za stol s Merlinovim menadžmentom. Uspjeli su se dogovoriti. Jedan od ključnih uvjeta za postizanje dogovora bilo je smanjenje tehničkih zahtjeva, kako bi se ti ukupni troškovi nekako srezali. Jer, štednja je uvijek in, čak i kad su u pitanju koncerti svjetskih zvijezda.

Dogovor je, dakle, pao, ali ono što nas najviše škaklja – koliko će Dino Merlin na kraju 'inkasirati' za ovaj novogodišnji spektakl – još uvijek nije poznato. Iz Turističke organizacije Bara najavili su da će sve detalje ugovora predstaviti javnosti na konferenciji za medije u idućih nekoliko dana. Čekamo da nam otkriju sve karte, pa da vidimo tko je ovdje pobjednik pregovora!

Ova saga u Baru dolazi nam nakon što je Merlinov koncert na splitskoj Rivi, koji se trebao održati 30. prosinca, otkazan. Prava drama, nema što! Najava njegovog nastupa u Splitu izazvala je totalnu buru nezadovoljstva među dijelom Splićana. Ekipa je čak pokrenula peticiju protiv koncerta zbog, pogađate, previsokih troškova.

Građani su tražili da se novac, umjesto da ode na Merlinov nastup, preusmjeri na nešto mnogo važnije – nabavu PET/CT uređaja za KBC Split. Nakon takvog pritiska javnosti, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da Grad ipak neće potpisati ugovor. Naravno, na ovu je odluku reagirao i Merlinov menadžment, poručivši da je cijela situacija nanijela ozbiljnu štetu pjevačevu ugledu. Nisu se šalili ni oko mogućih pravnih koraka – međunarodni pravni tim je, kažu, već počeo razmatrati opcije protiv Grada Splita. Što vi kažete, je li ovo bilo vrijedno svog tog cjenkanja?