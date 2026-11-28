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Eva Longoria pobjegla je od hladnoće na odmor s prijateljicama i pritom podsjetila sve nas zašto je i dalje apsolutna ikona. Na Instagramu je objavila seriju beach fotki u kojima se istaknuo njezin zategnut izgled. Prvo smo je vidjeli u zelenom bikiniju s vezicama na bokovima, a kasnije i u bež verziji s crnim rubovima. Kombinacija je bila maksimalno chill – crna šilterica, jednostavna zlatna ogrlica, kosa u repu i potpuno lice bez šminke.

Podijelila je i zajednički selfie s prijateljicama iz mora, no nije otkrila gdje provode odmor. U lipnju je u intervjuu za Good Housekeeping otkrila da iza njezine figure stoji disciplinirana rutina: ustaje i vježba s trenerom u pet ujutro. Za nju je taj trening zapravo meditacija.

Njezina rutina nije samo lagani stretching. Glumica vježba šest dana u tjednu i posebno se fokusira na trening snage s velikim opterećenjima. Uz teretanu, ključan element njezina recepta za izgled je kvalitetan san.

Što se tiče stava prema godinama, Eva je bila vrlo jasna. Nakon pedesete se osjeća privlačno bez obzira na to što nosi, jer smatra da seksepil dolazi iz samopouzdanja, a ne iz toga koliko tijela otkrije.

Ovo nije prvi put da ove jeseni privlači pažnju svojim lookom. U rujnu je objavila fotografije iz kampanje za brend Ugg, gdje je pozirala u uskom korzetu na motociklu Harley-Davidson, što je izazvalo lavinu pohvala pratitelja za njezin izgled i frizuru.

Kome više treba filter kad imaš trening u pet ujutro?