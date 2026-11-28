Poznati

Planirate li provesti vikend uz dobar film ili maraton serija, Disney+ nudi opcije za svačiji ukus. Među najgledanijim naslovima u Hrvatskoj pronašli se hitovi koji pokrivaju sve, od obiteljskih večeri i akcijskih avantura do lagane zabave.

Evo popisa deset najpopularnijih filmova na platformi:

Avengers: Endgame (2019.) – Ovaj epski Marvelov blockbuster donosi spektakularan završetak sage o Osvetnicima. Nakon katastrofalnih događaja iz "Avengers: Infinity War", preživjeli superjunaci predvođeni Iron Manom, Captainom America i Thorom udružuju snage kako bi pokušali poništiti Thanosove razorne postupke i spasiti svemir. Film je pun akcije i emotivnih trenutaka, a glumi vrhunska ekipa koju čine Robert Downey Jr., Chris Evans i Scarlett Johansson.

Svadba (2026.) – Najnovija domaća komedija prati Miljenka, uspješnog hrvatskog poduzetnika koji se suočava s bankrotom i velikim obiteljskim vijestima: kćer mu je trudna i udaje se za sina srpskog premijera! Cijela priča obiluje humorom, obiteljskim zapletima i kulturnim razlikama.

Home Alone (1990.) – Kultna božićna komedija o osmogodišnjem Kevinu McCallisteru, kojeg glumi Macaulay Culkin. Kevin ostaje sam kod kuće i mora obraniti svoj dom od nespretnih provalnika, što ga čini klasikom za sve generacije koji je nezaobilazan u blagdanskom razdoblju.

Home Alone 2: Lost in New York (1992.) – Nastavak popularnog hita vodi Kevina u New York, gdje se ponovno susreće s "mokrim banditima" i upada u nove, urnebesne nevolje. Ovdje imamo još više zamki, akcije i blagdanskog duha.

Moana (2026.) – Animirana avantura prati Moanu, hrabru tinejdžericu koja kreće preko oceana s polubogom Mauijem kako bi spasila svoj narod. Film donosi prekrasnu animaciju, glazbu i poruku o hrabrosti i samopouzdanju.

Frozen (2013.) – Omiljena animirana bajka o princezi Anni koja kreće na opasno putovanje s Kristoffom, sobom Svenom i snjegovićem Olafom kako bi spasila sestru Elsu i kraljevstvo od vječne zime. Ova priča je osvojila srca djece i odraslih diljem svijeta.

The Grinch (2018.) – Zabavna animacija o mrzovoljnom Grinchu koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Idealna opcija za cijelu obitelj koja donosi toplu blagdansku poruku.

The Polar Express (2004.) – Čarobna priča o dječaku koji vlakom kreće na nezaboravno putovanje do Sjevernog pola, otkrivajući čuda vjere i prijateljstva. Animacija i glazba stvaraju pravu blagdansku atmosferu.

Frozen II (2019.) – Elsa, Anna, Kristoff i Olaf kreću u novu avanturu kako bi otkrili drevnu tajnu svog kraljevstva. Nastavak hita donosi još više magije, pjesama i nezaboravnih likova.

Home Alone 3 (1997.) – Treći nastavak popularne franšize prati Alexa, dječaka koji zbog vodenih kozica ostaje sam kod kuće i mora se suočiti s međunarodnim špijunima. Akcija, smijeh i dječje dosjetke su ovdje zajamčeni.

Kada su u pitanju serije, top deset u Hrvatskoj izgleda ovako:

Percy Jackson and the Olympians (2023.) – Prati mladog Percyja Jacksona na opasnoj misiji kroz Ameriku, gdje mora vratiti Zeusovu munju i spriječiti rat među bogovima. Uz pomoć prijatelja Annabeth i Grovera, Percy otkriva svoju sudbinu i snagu. Savršeno za ljubitelje mitologije i avanture.

Grey's Anatomy (2005.) – Legendarna medicinska drama prati osobne i profesionalne živote liječnika bolnice Grey Sloan Memorial u Seattleu. Serija je poznata po emotivnim zapletima, ljubavnim pričama i iznimnoj glumačkoj ekipi.

The Remarried Empress (2026.) – Korejska povijesna drama o carici Navier koja, nakon što je muž ostavi zbog druge žene, pristaje na razvod pod uvjetom da se smije udati za suparničkog princa Heinreya. U centru su intrige, ljubav i borba za moć u carskom dvoru.

9-1-1 (2018.) – Napeta serija o svakodnevici i izazovima policajaca, vatrogasaca i hitne pomoći u Los Angelesu. Prikazuje kako balansiraju između spašavanja života i vlastitih osobnih problema.

The Kardashians (2022.) – Nova sezona reality showa prati slavnu obitelj Kardashian-Jenner i otkriva što se događa iza kulisa njihovih poslovnih i privatnih života. Drama, luksuz i obiteljske veze su na svakom koraku.

All's Fair (2025.) – Drama o timu odvjetnica za razvode koje napuštaju mušku odvjetničku firmu kako bi osnovale vlastitu. Serija istražuje moć, lojalnost i žensku solidarnost u svijetu visokih uloga.

VisionQuest (2026.) – Marvelova serija prati Visiona koji mora preživjeti s ucjenom nad glavom i oduprijeti se Ultronovom utjecaju. Donosi akciju, filozofska pitanja i napete obračune s neprijateljima.

9-1-1: Nashville (2025.) – Spin-off serije 9-1-1 donosi priču o herojima prve pomoći i njihovim obiteljima u dinamičnom Nashvilleu. Kombinira akciju, obiteljske drame i glamur američkog juga.

Loki (2021.) – Nakon krađe Tesseracta, Loki završava u misterioznoj organizaciji TVA koja nadzire vrijeme. Mora birati između brisanja iz postojanja ili pomoći u spašavanju vremenske linije od još veće prijetnje. Marvelova serija puna obrata i humora.

Coven Academy (2026.) – U ukletoj školi magije u New Orleansu, tri mlade vještice i njihovi karizmatični kolege ratnici bore se za moć, ljubav i opstanak. Serija je ispunjena magijom, tajnama i napetim odnosima.

Koji vam je prvi izbor za ovaj vikend?