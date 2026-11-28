Zabava

Amanda Seyfried konačno je progovorila o nevjerojatnom nivou tajnosti koji je pratio njezin rad na filmu You Can See Everything produkcije A24. Glumica priznaje da je iznenađena kako je uspjela držati svoju ulogu u tajnosti, pogotovo jer se smatra osobom koja nije baš diskretna. Ja sam najmanje diskretna osoba koju sam ikada upoznala u svom životu. Kako sam, dođavola, uspjela to držati u tajnosti? našalila se glumica.

Tijekom gostovanja u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Amanda je objasnila da nije znala što piše u scenariju sve dok nije stigla na set, ili bi scenarij bio dostupan preko aplikacije s autentikacijom u pet faktora, koju bi možda mogla pročitati večer prije.

Dokumentarac, koji su režirali Nathan Fielder i Lance Oppenheim, prati 34 dana provedena s Elizabeth Holmes, osnovateljicom Theranosa, i njezinim partnerom Billyjem Evansom, neposredno prije Holmesinog odlaska u zatvor. Iako su režiseri na projektu radili tri godine, Seyfried se pridružila prije godinu dana. U filmu se pojavljuje kao ona sama, ali u trećem činu glumi samu Holmes nakon što ona ode u zatvor. Njezina uloga bila je strogo tajna sve do premijere filma u listopadu.

Ovo je drugi put da Amanda glumi Elizabeth Holmes, nakon što ju je već tumačila u seriji The Dropout iz 2022. godine za što je osvojila i Emmy. Zanimljivo je da je sama Elizabeth Holmes gledala isječke iz Amandine izvedbe u ovom dokumentarcu. Njezina najnovija izvedba Holmes izaziva i oscarovske prognoze. Ako osvoji tu nagradu, Amanda bi ušla u povijest kao prva osoba koja je osvojila i Oscar i Emmy za tumačenje iste stvarne osobe.

Iako je projekt bio strogo povjerljiv, glumica priznaje da je ipak rekla nekima od najbližih. Rekla sam puno ljudi. Ali pretpostavljam da sam im svima mogla vjerovati, dodala je.

Film You Can See Everything postigao je ozbiljne uspjehe, s više od 100 milijuna dolara zarade diljem svijeta. Također je postao prvi dokumentarni film koji je milijun članova Letterboxda označio kao pogledan.