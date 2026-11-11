Predrag Ličina i njegov 'Virus patološke dobrote' pokorili Dubai: Hollywood skužio naše fore!

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Zaboravite sve što ste mislili da znate o regionalnoj kinematografiji, jer Predrag Ličina upravo je razvalio globalnu scenu! Njegova ZF komedija "Virus patološke dobrote", koju je producirao Đorđe Vranješ, proglašena je najboljim dugometražnim igranim filmom na ambicioznom Filmskom festivalu Golden Dunes u Dubaiju. Totalni respekt!

Ono što pobjedu čini još slađom je festivalski žiri, gdje su sjedile neke stvarno velike zvijezde. Pričamo o oskarovcu Cubi Goodingu Jr. i dobitniku Zlatnoga globusa, Ronu Perlmanu – da, dobro ste pročitali, Hellboy je skužio naše fore!

Ličina nije krio šok i oduševljenje. Rekao je da je vrlo ugodno šokiran što je žiri, u kojem su bili njegov omiljeni Hellboy Ron Perlman i scenarist Pete Goldfinger, prepoznao njegovo regionalno putovanje kroz vrijeme shvatio fore za koje je mislio da ih mogu razumjeti samo ljudi odrasli u njihovim napaćenim krajevima. Koji car, preveo je naš humor na holivudski jezik!

Film je opisan kao satirična priča o putniku kroz vrijeme koji se iz 2031. vraća u 1983. i upada u zagrebački stan Zorke Vasiljević. Radi se o prvoj regionalnoj satiričnoj ZF crnoj komediji o putovanju kroz vrijeme, koja genijalno parodira našu sadašnjost, nedavnu prošlost i svijet budućnosti gdje bi dobrota, vjerovali ili ne, mogla biti najopasniji virus. Scenarij je Ličina napisao prema vlastitoj priči iz zbirke "Bljuzga u sumrak" objavljene 2022. godine.

Glumačka ekipa je čista bomba: Hristina Popović kao Zorka Vasiljević i Nikola Đuričko kao Luka Radivojević, uz Gordan Kičića, Tihanu Lazović Trifunović, Gorana Bogdana i legendarnog Radeta Šerbedžiju. Znači, ekipa je stvarno vrhunska!

Golden Dunes je mladi, ali očito vrlo utjecajan festival. Festival je specifičan po tome što dobitnike odabire prije službenog održavanja, a njegovo drugo izdanje održat će se ove godine od 28. do 30. studenoga. Ličina je osvojio The Golden Dunes Trophy, nagradu u obliku klape od 24-karatnog zlata. Pa tko kaže da se dobar humor ne isplati?