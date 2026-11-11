Alen Nižetić slavi 'novu rolu': Stigao unuk Leo, a tu je i novi glazbeni singl!

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Alen Nižetić ovih dana ima razloga za slavlje: postao je djed, a objavio je i novi singl.

Najveća novost u Alenovom životu je dolazak unuka Lea, kojeg su dobili njegov stariji sin Toni i supruga. Pjevač je vijest s ponosom podijelio, ne skrivajući koliko su on i supruga Helena dugo čekali ovaj trenutak. Kako je istaknuo, biti djed mu neće biti nikakav problem. „Napokon smo baka i djed, supruga i ja, napokon! To smo dugo čekali. Opet je dječak. Mislim da ću se lako snaći. Mnogi govore: Ne mogu ja malo dijete uzeti u ruke, ali ja s tim nemam problema. Kao što sam svoju djecu uzimao u ruke, tako mogu i unuka“, izjavio je Nižetić, jasno dajući do znanja da je spreman za sve djedovske avanture.

Novi član obitelji i bračna idila

Alen Nižetić i njegova supruga Helena u sretnom su braku već nevjerojatne trideset i četiri godine, što je danas prava rijetkost na javnoj sceni. Njihovu vezu su dugo uspješno držali podalje od očiju javnosti, sve do 2014. godine kada se Helena prvi put pojavila u njegovu spotu za pjesmu 'Tvoje more'. Pjevač kaže da je važno probleme rješavati te prihvatiti da odnos uključuje i dobre i teže trenutke.

„Dugo sam godina u sretnom braku i ništa drugo ne bih sebi poželio. Svatko je radio svoj posao, ja svoj, ona svoj. Eto nas, tu smo gdje jesmo, sretni i zadovoljni“, poručio je Nižetić, dajući do znanja da su zadovoljstvo i zajednički rad ključni. Dodao je kako niti dug brak ne prolazi bez poteškoća, ali je bitno te probleme rješavati. „U svakom braku ima problema, ali ti se problemi rješavaju i to je sasvim normalno. Postoje usponi i padovi, ali ljudi mogu sve ako žele i ako imaju volje“, zaključio je, nudeći praktičan savjet iz dugogodišnjeg iskustva.

Glazbena iznenađenja i stare priče

Osim obiteljskih radosti, Alen Nižetić ima i izvrsnu vijest za sve svoje fanove – objavio je novi singl pod nazivom 'Još ovaj put', i to u suradnji s Ivom Ajduković. Pjesma je, kako je otkrio, čekala u „ladici“ pune tri do četiri godine. Razmišljao je hoće li je sam izvesti ili je prepustiti nekom drugom izvođaču, budući da aktivno radi i za druge kolege. Ipak, melodija mu se nekako sve više uvlačila pod kožu, pa je odlučio da je najbolje da je on sam snimi, a za ženske dionice odabrao je Ivu, hvaleći njezin odličan glas.

Nižetić je u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri mnogo toga postigao, ali priznaje da postoji jedna stvar zbog koje žali: to što nikada nije snimio duet s legendarnim Oliverom Dragojevićem. Pjesma je bila spremna, no Oliver se, nažalost, razbolio, a Alen nije želio forsirati suradnju u teškim trenucima. „Ona će ostati tu gdje jest. Jednostavno, to ne bi bilo to ni da je snimim sam, a pogotovo da je snimim s nekim drugim“, objasnio je s poštovanjem. Prošlog vikenda Nižetić je na splitskom Poljudu ispratio još jednog velikog pjevača, Mišu Kovača. Otkrio je kako je jednom davno odbio pjesmu koju je kasnije snimio upravo Mišo Kovač i koja je postala veliki hit.

„Mislim da sam jednom davno odbio pjesmu koju je Mišo pjevao. Bila je to pjesma Nine Ninčevića 'Ja kad pjevam suze teku'. Imao sam taj demo, ali bilo je to jako davno, tako da ne znam zašto je na kraju nisam snimio. Na kraju ju je snimio Mišo, pjesma se puno puštala i postala je hit“, podijelio je Nižetić, pokazujući da i najveći ponekad donose odluke koje se, s odmakom, čine neočekivanima. Pa tko bi rekao da se nekad odbijaju budući hitovi, ha?