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U reality showu Elita 10 ponovno je zapalilo zbog Laure Prgomet koja je posumnjala da bi mogla biti trudna. Sve je krenulo nakon što je Laura imala nekoliko intimnih odnosa s Filipom Đukićem, a zatim primijetila da joj kasni ciklus, što je u kratkom roku izazvalo pravi kaos među natjecateljima.

Laura je zapravo priznala svoju sumnju natjecateljici Slađi Poršelini, ali je kasnije pokušala ublažiti cijelu priču i sve demantirala. Izjavila je kako nije rekla da je trudna niti da sumnja na to, dodajući da bi joj bilo sram o tome pričati i potencirati to u showu.

S druge strane, Filip Đukić je vidno nervozan i odmah se ogradio od bilo kakve romantične veze s Laurem. Otvoreno je priznao da se nada da do trudnoće nije došlo, tvrdeći da ona o tome priča kroz šalu, dok njemu to uopće nije šala. Filip je jasno dao do znanja da s njom ne vidi potencijal ni za vezu, a kamoli za nešto više, te da ne bi volio da je trudna. Iako smatra da Elita nije mjesto za trudnu ženu, zaključio je da od toga ne može pobjeći ako se ipak dogodilo.

Laura je govorila o tome što bi napravila u slučaju pozitivnog testa. Iako smatra da nije trudna, priznala je da bi dijete zadržala jer smatra da dijete nije igračka koju danas imaš, a sutra baciš. Navodi da bi prvo bila šokirana i potresena, ali da ne bi imala srca prekinuti trudnoću jer je previše emotivna.

Ovo nije prvi put da je Laura u centru pažnje zbog kontroverzi. Početkom srpnja uhićena je i odvedena pred DORH nakon privođenja u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću. Svjedoci tvrde da je bila rastresena, bacala je čaše i-navalila na policajce. Iz izvora bliskih slučaju dolazi informacija da se nije smirila ni u policijskom automobilu dok su je vozili u bolnicu, već je „dala gasa“, zbog čega su zamalo sletjeli s ceste.