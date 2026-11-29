Poznati

Mnoga poznata lica u subotu, 28. studenog, prošetala su zagrebačkom špicom, a među odvažnijim modnim kombinacijama istaknula se ona plesačice Sarah Seifert.

Dok smo mi vjerojatno već razmišljali o toplim čarapama, Sarah je odabrala ultrakratku bordo suknju koja je praktički samo nagovještaj odjeće. Look je bio toliko odvažan da je potpuno otkrio njezine tetovaže na bedrima, što je u kombinaciji s hladnim vremenom zapravo ozbiljan modni rizik.

Cijelu priču pokušala je malo ublažiti dugim crnim kaputom i širokim remenom, ali glavno priznanje ide zlatnim salonkama na visoku petu. Vizualno je to bila prava drama.

Je li to bio previše hrabar izbor za ovaj mjesec ili je Sarah jednostavno u svom elementu? Mi kažemo da je barem netko odlučio da moda dolazi prije prezlahe.