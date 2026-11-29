Poznati

Pozornica kazališta Kerempuh u Zagrebu nakratko je postala mjesto prve zagrebačke Tajne degustacije vina. Na događaju su se okupili brojni poznati iz javnog života, uključujući Maju Šuput, Bojanu Gregorić Vejzović, Deana Kotigu i Moranu Zibar.

Sve je bilo organizirano kao pravo iznenađenje, jer su gosti do zadnjeg trenutka ne znali gdje će večer provesti. Prvo su se okupili u Ilici, a tek po dolasku su saznali da će vinska večer s gastronomskim specijalitetima iz istočne Hrvatske biti na samoj pozornici Kerempuha.

Cijela priča služi kao najava 12. izdanja sajma WineOS, koji će se održati 15. i 16. siječnja 2027. u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Na ovoj zagrebačkoj okupljanju predstavljena su vina iz programa People's Choice, odnosno ona koja su se istaknula prema ocjenama posjetitelja desetog i jedanaestog izdanja WineOS-a. Na repertoaru su bila pjenušava, rosé, bijela i crna vina, a među njima se našao i crni pjenušac.

Pjevač Tomislav Marić Toma priznao je da inače ne pije vino, ali da su ga ova oduševila. Moram priznati da inače ne pijem vina, ali sve što sam večeras kušao bilo je odlično. Vjerujem da tome pridonosi i ambijent Kerempuha, ali i izvrsna ekipa i atmosfera. Ova tajna degustacija zaista je odlična ideja, izjavio je.

Glumica Lidija Penić Grgas također je pohvalila izbor vina, a otkryla je i da planira posjetiti Osijek s kolegama iz serije "Divlje pčele". Bojana Gregorić Vejzović je istaknula da su joj se svidjeli i vina i atmosfera, dodajući: Bilo nam je prekrasno na ovom zagrebačkom izdanju WineOS-a u Kerempuhu i vjerujem da će 15. i 16. siječnja u Osijeku biti spektakularno. Sve što smo večeras kušali od nagrađenih vina bilo je izvrsno, baš kao i društvo i atmosfera.

Dean Kotiga, koji je već sudjelovao na sajmu, pozvao je ljubitelje vina i zabave da u siječnju posjete Osijek. Kao višegodišnji sudionik ovog vrhunskog sajma vina i zabave garantiram da se isplati biti u siječnju u Osijeku. Uvijej je to dobar provod, puno humora, dobre energije i još boljih vina, poručio je. Njegova kolegica Morana Zibar smatra da je siječanjski termin posebno dobro odabran jer posjetiteljima pruža priliku za druženje i zabavu nakon blagdana. Događaju se pridružila i Maja Šuput, koja je pohvalila ponudu vina i gastronomiju istoka Hrvatske.

Nakon zagrebačkog predstavljanja, najavljena je i osječka Tajna degustacija, a potom i 12. WineOS. Organizatori najavljuju da će ovogodišnje izdanje sajma donijeti više izlagačkih mjesta, dodatne pozornice i nove radionice.

Zvuči kao plan za siječnjak, samo nam recite tko vodi ekipu do Osijeka?