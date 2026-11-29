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Matija Cvek se suočava s jednim od najvažnijih trenutaka u karijeri – rasprodanim koncertom u Areni Zagreb. Iako je riječ o ogromnoj pozornici i mjesecima priprema, pjevač priznaje da se trudi držati stabilnim i ne stvarati nepotreban pritisak. Njegov pristup je jasan: Trudim se ne raditi od toga slona jer ću onda stvarno imati neku tremu i nervozu, otkrio je neposredno prije izlaska pred publiku, dodavši da je trenutno samo pozitivno uzbuđen.

Kako izgleda backstage u tim posljednjim satima? Umjesto nervoznog iščekivanja, Cvek bira opušteniju atmosferu. Njegov recept za smirenje je pikado u backstageu, a takve su mu aktivnosti način da se malo odmakne od svega što ga čeka na pozornici. Ipak, čak ni taj hobi nije mogao potpuno izbrisati uzbuđenje. Iskreno je priznao da nije spavao: Nisam baš ni noćas nešto spavao, ne mogu, neću biti lažljivac. Unatoč tome, optimističan je i vjeruje da će sve proći glatko i biti "top", što je, kako on kaže, njegovo skromno mišljenje.

Pripreme za Arenu uključivale su i rad na fizičkoj spremi. Teretana, treninzi i briga o tome da se na pozornici osjeća što ugodnije bili su dio njegove pripreme. Cvek je naglasio da je napravio sve što je u njegovoj moći kako bi on sam prvo guštao u nastupu, jer tek nakon toga svi ostali mogu uživati u showu.

Osim fizičke i psihičke pripreme, jedna stvar je bila potpuno sigurna – prisutnost njegovih najmilijih. U publici će ga gledati najbliže žene u njegovom životu: baka, supruga i kći. Njihov dolazak zasigurno će dodatno uljepšati ovu važnu večer.

Biste li vi igrali pikado pred koncertom života ili biste se jednostavno zaključali u garderobi?