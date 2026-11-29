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Marko Kutlić 28. studenoga zapalio je atmosferu na Zrinjevcu uoči tradicionalnog paljenja adventskih lampica. Uz pratnju Jazz orkestra Hrvatske vojske, pjevač je izveo svoje poznate balade i božićne pjesme za brojne posjetitelje koji su se okupili na tom zagrebačkom trgu.

Ovaj nastup službeno je označio početak njegove ovogodišnje adventske turneje koju je prethodno najavio na Instagramu. Vrhunac večeri očekivao se upravo na Zrinjevcu, gdje je trebalo zasvijetliti više od 25.000 lampica.

Prvi dan zagrebačkog Adventa bio je prepun događanja. Osim Kutlića, na Manduševcu su nastupali izvođači u narodnim nošnjama i zapaljena je prva adventska svijeća, dok je na Tomislavcu otvoren Ledeni park uz predstavu "Orašar u Kraljevstvu sladoleda".