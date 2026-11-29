Poznati

Hajmo biti iskreni, svi smo zamislili da poznati glumac ili pjevač nakon desetljeća rada samo uživaju u plodovima svog uspjeha. No, realnost je takva da su mnogi umirovljenici iz svijeta kulture i sporta u ozbiljnim financijskim problemima, a iznosi njihovih primanja su, blago rečeno, jadni.

Glumica Jadranka Matković potpuno je razbila iluziju o bogatstvu u starosti. Iako nije otkrila točan iznos, rekla je da joj nakon plaćanja smještaja u zagrebačkom domu za starije ostaje tek oko 100 eura za cijeli mjesec. Nakon tadašnjeg usklađivanja mirovina njezin je iznos porastao za samo šest eura. Šest! To je praktično jedna kava i neki keks.

Pjevačica Neda Ukraden otkrila je koliko prima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. S dva fakulteta i svim mogućim nagradama u branši, s 28 godina karijere u Bosni, kaže da ima mirovinu od 62 eura. U Srbiji joj je situacija nešto „bolja“ s 37.000 dinara, što je oko 315 eura. Srećom, Neda i dalje redovito nastupa, pa joj ove mrvice nisu jedini izvor prihoda.

Slična priča dolazi od književnice i profesorice Julijane Matanović. Nakon 35 godina radnog staža, njezina mirovina iznosila je 4200 kuna, odnosno oko 557 eura. Julijani očito nije neugodno javno o tome pričati, što je zapravo super jer skreće pažnju na taj problem.

S druge strane, imamo i one koji su našli način kako preživjeti. Glumica Branka Cvitković kaže da je zadovoljna, ali priznaje da ne živi samo od mirovine. Nakon umirovljenja nastavila je raditi četiri sata dnevno na Sveučilištu Libertas, gdje je bila profesorica i dekanica.

Za kraj, skijaški trener Ante Kostelić također je bio nezadovoljan svojim primanjima, tvrdeći da bi njegova mirovina trebala iznositi oko 2500 kuna, što je oko 332 eura.

Baš nam je čudno da ljudi koji su toliko doprinijeli našoj kulturi i sportu završe s iznosima koji podsjećaju na džeparce. Je li ovo uopće normalno?