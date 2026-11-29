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Nicole Scherzinger i Thom Evans prekinuli su nakon sedam godina veze, što je bivši škotski ragbijaš potvrdio u petak 27. studenoga na Instagramu.

Evans je napisao da "teška srca" dijeli vijest da on i Nicole više nisu zajedno te da, iako ovo nije kraj kojem se nadao, poštuje njezinu odluku. Dodao je da joj želi sreću u novom životnom poglavlju. Nicole se zasad nije oglasila o prekidu.

Upoznali su se 2019., kada se on natjecao u emisiji The X Factor, a ona je bila članica žirija. Zaručili su se u srpnju 2023. tijekom odmora u Portugalu. Nicole je tada putem društvenih mreža potvrdila da je pristala na prosidbu, a kasnije je najavljeno da planiraju vjenčanje nakon njezina angažmana u mjuziklu Sunset Boulevard.

Posljednjih mjeseci nisu se pojavljivali jedan drugome na mrežama; Evans je Nicole posljednji put objavio u srpnju, a ona njega u rujnu, u snimci na kojoj zajedno plešu u Parizu. Posljednji put su zajedno fotografirani ranije u studenom u São Paulu, nakon drugog nastupa Nicole u Brazilu s grupom Pussycat Dolls.

Dok se Nicole posljednjih godina posvetila karijeri i završila turneju PCD Forever, koju je skratila zbog slabe prodaje ulaznica, pjevačica se zasad nije oglasila o prekidu.