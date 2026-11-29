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Petar Grašo je u subotu, 28. studenog, otvorio ovogodišnji Advent u osječkoj Tvrđi. Glazbenik je bio zadužen za glazbeno otvorenje, a posjetiteljima će tijekom blagdanskog razdoblja biti na raspolaganju klizalište, božićni tramvaj, sadržaji za djecu te razna gastronomija i glazba.

Grašo je iskoristio priliku za blagdansku poruku, podsjetivši sve na mir, ljubav i dobrotu koju bi svakoga dana trebali željeti drugima. Poželio je i da mladi ljudi budu bolji od starijih generacija kad odrastu, a zaključio je da ne može biti sretniji.

Grašo je najavio i novu božićnu pjesmu. Grašo je otkrio da je snimio novu stvar u suradnji s Lorenom Bućan i da će ona izaći za nekoliko dana. Nakon što je "Fritula" postala pravi hit, on se nada da će i ova nova pjesma postati blagdanski klasik.

Kaže da je uživao radeći na pjesmi i da je u procesu bilo puno ljubavi. Opisao ju je kao "bombon" pjesmu prikladnu za ovo vrijeme, za koju se nada da će ostati.

Je li nam zapravo potreban još jedan božićni klasik ili ćemo samo ponovno loopati Fritulu?