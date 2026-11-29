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Sjećate li se one legendarne, kričavo zelene satenske košulje iz spota za hit 'Sve oko mene je grijeh'? Budući da Indira Levak slavi 30 godina glazbene karijere, pjevačica se prisjetila kako je zapravo izgledalo snimanje tog videa koji je obilježio početke grupe Colonia. Let's be honest, tada nije bilo govora o luksuznim produkcijama i ogromnim budžetima.

Indira je otkrila da su u tom razdoblju bili "sami svoji majstori" jer uopće nisu imali financijskih sredstava. Kamere su posuđivali od Vinkovačke televizije. Sve se odvijalo u neobičnim terminima, poput tri ujutro, dok je ona odlazila u butik uzeti garderobu za spot. Iako priznaje da spot nije bio genijalan ni savršen i da su dobili koliko su i uložili, Indira kaže da su ga radili s puno ljubavi i vjere u uspjeh, a tada su bili sretni.

Put do zvijezde zapravo je počeo puno ranije, u Županji, gdje je Indira kao djevojčica pohađala nižu glazbenu školu i svirala klarinet. Talent joj je bio očigledan, pa se pridružila Županijskom orkestru limene glazbe. Zanimljivo je da je prvi novac zaradila upravo na sahranama, jer su često dobivali pozive da glazbom isprate pokojnike. Kasnije se zaposlila u općinskoj upravi, gdje je više od dvije godine štedjela svaki cent od plaće kako bi ga uložila u glazbu, iako tada još nije imala jasan plan kako to sve ostvariti.

Prekretnica je došla s upoznavanjem Borisa Đurđevića i Tomislava Jelića Kamenog. Oni su joj predložili snimanje zajedničkog singla, što je 1996. godine u Vinkovcima dovelo do osnivanja grupe Colonia. Njihov hit 'Sve oko mene je grijeh' krajem devedesetih bacio ih je na vrh scene, a grupa je uspješno radila sve do 2017. godine, kada je Indira odlučila krenuti solistički. Sada se priprema za krunu svoje karijere, a to je veliki koncert u Areni Zagreb zakazan za 23. prosinca.

Zelena košulja ostala je detalj kojeg se, kako kaže Indira, svi sjećaju.