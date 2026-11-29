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Jakov Jozinović održao je prvi od dva zakazana koncerta u beogradskoj Areni prvi koncert. Iako je nastup počeo s manjim zakašnjenjem, publika je pjevača dočekala pljeskom, povicima i kišom konfeta, a atmosfera u dvorani bila je odlična od prve pjesme.

Vidno dirnut prizorom ispunjene dvorane, Jakov se obratio publici riječima: "Dobra večer, Beograde! Isuse Bože, što je ovo, koliko vas je, ajme meni... Nismo se vidjeli pola godine". Fanovi su pjevali uglas s izvođačem, a on će u Areni nastupiti i sljedeće večeri.

Ovi koncerti prvotno su trebali biti 24. i 25. listopada, ali su pomaknuti zbog tehničkih i organizacijskih poteškoća. Jakov je tada istakao da mu je žao svih koji su planirali dolazak, izdvojili vrijeme i novac, zbog čega je koncerte morao pomaknuti na nove termine.

Odluka o odgodi donijela se ubrzo nakon što su u Srbiji izbuknule negativne reakcije zbog stare snimke na kojoj Jakov izvodi pjesmu Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža "Ako ne znaš šta je bilo". To je potaknulo pozive na bojkot njegovih nastupa na društvenim mrežama.

U reakciji na to, pjevač je objavio da nikoga nije želio uvrijediti i da glazbu vidi kao način povezivanja ljudi. Naglasio je da ostaje onaj isti dečko kojem je glazba način da prenese emociju i dotakne srca, dodavši da ozbiljno shvaća odgovornost kao mlada osoba čija glazba dolazi do ljudi diljem regije.