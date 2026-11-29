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Severina je doživjela pravi glitch u matrici jer joj je hit Italiana iz 2012. godine odjednom postao globalna stvar. Pjesma u remiksiranoj verziji preplavila je društvene mreže, a posebno se razbacala po zemljama jugoistočne Azije gdje je pokrenula masovni plesni izazov.

Pjevačica je na Instagramu priznala da već nekoliko dana prati kako njezina pjesma osvaja Tajland, Indoneziju, Vijetnam, Kinu, Japan, Kazahstan i Brazil. Zamislite, trend traje već dva mjeseca, a uploadano je oko pola milijuna videa. U jednom trenutku je Italiana čak bila druga u svijetu na Tokchart ljestvici, što je ozbiljan flexing za pjesmu staru više od deset godina.

Budući da je hype stvaran, Severina planira iskoristiti situaciju. Otkrila je da će naučiti koreografiju za svoje nadolazeće koncerte u Areni Boris Trajkovski u Skoplju 5. prosinca i Areni Zagreb 15. prosinca. Iskreno, jedva čekamo vidjeti kako će to izvesti pred publikom.

Cijela ova situacija podsjetila ju je na dokumentarni film Searching for Sugar Man iz 2012. godine, koji je godinu kasnije dobio Oscara. Severina je povukla šaljivu paralelu s pričom o američkom glazbeniku Sixtu Rodríguezu, koji je postao legenda u Južnoafričkoj Republici dok je u SAD-u bio potpuno ignoriran. Zaključila je uz emotikon znaka mira da je svaka sličnost sa stvarnim događajima slučajna.

Ubrzani klupski remiks koji je Severina objavila s FM Bandom 2012. godine sada osvaja nove generacije, a snimke ljudi koji plešu uz pjesmu stižu iz škola, teretana i s ulica. Posebno je zapalio internet tajlandski glazbenik Fino The Ranat, koji je Italianu odsvirao na tradicionalnom tajlandskom instrumentu koji podsjeća na ksilofon. To je ono što zovemo pravi globalni hit.