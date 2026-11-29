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Prošli tjedan na društvenim mrežama vladala je potpuna dominacija izazovnih lookova koji ne ostavljaju puno prostora za maštu.

Sofía Vergara sunčala se u tangicama, a Sydney Sweeney je odlučila zapaliti mreže u božićnim halterima. Kao da to nije bilo dovoljno, Ivana Knoll je odlučila dopuniti taj niz fotografija izbacivanjem svojih bujnih grudi.

Iskreno, dok jedni čekaju božićne darove, one su nam već poslale najjače fotografije sezone. Tko je ovdje pobijedila u kategoriji najizazovnijeg posta?