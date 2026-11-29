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Zaboravite na modne piste, Naomi Campbell je u subotu navečer preuzela DJ pult na bosanskohercegovačkoj planini Jahorina. Iako su se danima po mrežama širile šaljive montaže na kojima pušta pjesme Sinana Sakića i jede ćevape, britanska manekenka je zapravo stala za mikser i rasplesala okupljenu publiku.

Prema prvotnim najavama Naomi je trebala prva izaći na pozornicu, no organizatori su promijenili redoslijed, pa je prije nje nastupio srpski pjevač Nikola Rokvić, koji je oduševio posjetitelje izvedbom pjesme 'Romanija' pokojnog Halida Bešlića. Naomi je u subotu poslijepodne doputovala u Sarajevo, odakle se sa svojim timom uputila prema Jahorini, gdje je uoči nastupa održala konferenciju za medije. Tom je prigodom predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek uručio joj je tradicionalnu, ručno izrađenu haljinu sarajevsko-romanijske regije.

"Hvala vam što ste me ugostili. Drago mi je što sam ovdje na Jahorini", rekla je Naomi te poželjela svima uspješan početak zimske sezone.

Ova legenda mode, koja je već 1988. postala prva tamnoputa manekenka na naslovnici francuskog Voguea, kroz karijeru je krasila više od 500 naslovnica i surađivala s kućama poput Versacea, Chanela, Prade i Louisa Vuittona. Njezin utjecaj na industriju istaknuo je i londonski muzej Victoria and Albert posebnom izložbom 'NAOMI: In Fashion' 2024. godine.

Iako je uvijek pod reflektorima, privatnost joj je prioritet. Godine 2024. otkrila je da je majka dvoje djece koja su rođena uz pomoć surogat majke, te da ih odgaja kao samohrana majka. Imena djece drži u tajnosti, ali priznaje da joj je majčinstvo potpuno promijenilo život.

Iskreno, tko bi pomislio da ćemo Naomie gledati na Jahorini? Vjerojatno je sad u modu ušao planinski šarm, a mi samo čekamo tko je sljedeći na listi.