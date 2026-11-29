Zabava

Fanica Harryja Stylesa završila je u bolnici s višestrukim ozljedama nakon što je pala s balkona nakon koncerta u Melbourneu u subotu navečer.

Video snimci pokazuju trenutak kada je mlada žena izgubila ravnotežu nakon što se popela na ogradu kako bi pozirala za fotografije,a zatim pala nekoliko metara na red sjedalica ispod nje.

Svjedoci s koncerta opisuju kaos koji je uslijedio. Bianca Vicino je ispričala da su s crowd-a dopirali vriskovi, a da su neki ljudi čak počeli povraćati i kolabirati od onoga što su vidjeli. Jaymie Vicino je dodao da su svi gledali dvije žene koje su pozirale na balkonu i da su im ljudi vrištali da siđu dolje.

Adele Dyson, koja je bila tamo s kćerima, opisala je događaj kao užasno i zastrašujuće. Hitne službe su pozvane u stadion Marvel u 23:00 sati u subotu. Prema informacijama, žena je u stabilnom stanju, ali ima ozljede gornjeg i donjeg dijela tijela.

Ovo nije jedini problem s ovim koncertima u Melbourneu. Dan prije ovog incidenta, Styles je navodno dva puta prekidao nastup kako bi pomogao fanovima kojima je bila potrebna medicinska pomoć zbog velike vlage i vlažnosti u gradu.

Harry Styles je u Australiji u sklopu svoje Together, Together turneje, koja uključuje 108 showova u 18 gradova širom svijeta, a ovaj događaj u subotu bio je drugi od četiri planirana nastupa u Melbourneu.