Avril Lavigne šokirala obožavatelje: Postala je mama, ali tata je misterij!

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Pop-punk kraljica Avril Lavigne (42) je u petak, 13. studenoga, pošteno protresla internet objavom koja je, budimo iskreni, šokirala apsolutno sve njezine obožavatelje – postala je mama! Na svom Instagram profilu podijelila je seriju crno-bijelih fotografija s tek rođenom kćeri, a mi smo, naravno, odmah skrolali da vidimo tu malu princezu. I, budimo realni, da njuškamo tko je sretni tata ove nove celebrity bebe!

Prva fotka prikazuje njezine i ruke tajanstvenog partnera kako nježno drže bebinu ručicu, a Avril je uz to napisala "Stigla je naša mala je*ena princeza", referirajući se na stihove iz svog poznatog hita "Girlfriend". Totalno u njezinom stilu, zar ne? Na drugoj fotki Avril drži djevojčicu privijenu uz prsa, a bebica je već u trendu – nosi leopard uzorak i traku s mašnom. Mini Avril u nastajanju, već to vidimo!

Ali, najjača je definitivno treća slika koja odaje počast njezinu prepoznatljivom stilu: tri para Vans tenisica s uzorkom šahovnice, uključujući jedne sićušne minijaturne, posložene na skateboardu. Duh punk-rok princeze se ne predaje ni s pelenama, totalno kul potez!

No, iako su fotke raznježile cijeli svijet , jedno pitanje nam i dalje visi u zraku kao dobro pogođen refren: TKO JE TATA?! Obožavatelji već mjesecima nagađaju o njezinu ljubavnom statusu, pogotovo otkad je u jesen 2023. prekinula s reperom Tygom.

U svibnju 2024. tijekom gostovanja u podcastu "Call Her Daddy", Lavigne je bila vrlo samozatajna kada su je ispitivali o ljubavnom životu. Na pitanje viđa li se s nekim, samo je slegnula ramenima. Ipak, otkrila je što joj je najvažnije kod partnera: da bude pouzdan. Izgleda da je pronašla svog pouzdanog viteza, samo ga ne želi dijeliti sa svijetom.

Njezina prošlost je prepuna vrlo javnih veza i dva braka. Prvo se udala za frontmena grupe Sum 41, Derycka Whibleyja, 2006. godine, a razveli su se četiri godine kasnije. Svoju drugu bračnu priliku potražila je s Chadom Kroegerom iz benda Nickelback, s kojim je bila u braku od 2013. do 2015. godine. Kasnije je bila zaručena i za glazbenika Moda Suna, no ta je veza završila početkom 2023. godine. Nakon toliko javnih romansi, možda je tajanstveni partner upravo ono što joj treba za obiteljski mir i stabilnost, a mi to totalno kužimo. Ali, priznajemo, znatiželja nas i dalje jede – tko je taj sretnik koji je ukrao srce naše pop-punk kraljice i postao tata male princeze? Hoće li nam ga ikad otkriti, ili će ostati najveća tajna pop-svijeta?