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Andrea Šušnjara predstavila je novu pjesmu i videospot pod nazivom 'Lista čekanja', a za IN magazin otkrila je kako je dobila demo snimku. Demo snimku autora Natka Smoljana dobila je dok je čekala pregled, a tekst je iznenadio jer je opisivao njezinu situaciju od prošlog ljeta.

I kao da je neka skrivena kamera i kao da mi je pročitao što mi je zapravo u glavi – komentirala je Andrea, dodajući da je u trenutku, dok je čekaonica bila puna ljudi, pomislila da pjesmu uopće ne može poslušati, ali je to napravila čim je stigla kući i ostala u šoku koliko je tekst precizan.

Ispostavilo se da je prošlo ljeto za Andreu bilo prilično naporno, jer je gotovo svaki dan provela u bolnici na raznim pregledima i operacijama. Iako nije htjela javno iznositi detalje jer smatra da nije riječ o ničem strašnom, pjevačica je admitirala da je morala balansirati između svih tih medicinskih obaveza tijekom dana i nastupa svakog vikenda. Srećom, uspjela je sve odraditi tako da nijedan njezin projekt nije patio.

Što se tiče privatnog života, njezina najveća podrška trenutno je dečko koji je tri godine mlađi od nje. On je zbog nje odlučio napustiti Njemačku i preseliti se u Split. Zanimljivo je da je prvotno došao samo na nekoliko dana, ali je na kraju odlučio ostati. U početku su bili prijatelji, a bliskost se razvila spontano.

Andrea priznaje da joj se to dogodilo baš u trenutku kada je potpuno odustala od traženja ljubavi i momaka. Iskreno kaže da je uvijek za svakog dečka mislila da je on onaj zadnji i da ne voli lude avanture, već preferira duge i ozbiljne veze.

Krajem veljače pjevačica će proslaviti 40. rođendan, a s tim novim životnim poglavljem dolazi i promjena prioriteta. Poslovno joj je glavni cilj samostalni hit i želi se još dugo baviti glazbom, dok privatno sve intenzivnije razmišlja o osnivanju obitelji. Priznaje da prije pet godina nije tako razmišljala, ali da se s vremenom vjerojatno jednostavno uozbiljila.

Sreća u ljubavi kad više ne tražiš, klasika, ali barem je Split dobio novog stanovnika zbog nje.