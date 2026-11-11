ADVENT U SPLITU: Bijelo dugme uzima skoro 80.000 eura, a tek cijene fritula!

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Split je objavio popis izvođača koji će nas zabavljati na ovogodišnjem Adventu, a s njima stižu i procijenjeni iznosi njihovih honorara. Za organizaciju cijelog Adventa predviđeno je oko 1,7 milijuna eura, a program kreće 27. studenoga. Iako su mnoga poznata imena na popisu, Bijelo dugme je apsolutni rekorder s procijenjenih 79.500 eura za nastup. To je zasad najviši pojedinačni iznos među svim najavljenim koncertima, i to je, budimo realni, cifra od koje glava zaboli!

Među izvođačima s jačim honorarima su i Dalmatino s 29.000 eura, te Sergej Ćetković s 27.000 eura. Slijede Toni Cetinski s 25.000, Duško Kuliš s 20.200 i Miroslav Škoro s 18.000 eura. Na popisu su još i Zorica Kondža (17.000 eura), Crvena jabuka (16.000 eura) te Silente (15.000 eura). Alen Hržica trebao bi dobiti 13.000 eura, dok su Psihomodo Pop i Neno Belan na popisu s po 12.000 eura. Za Rišpet je predviđeno 11.900, Anu Uršulu Najev 10.000, grupu Vatra 8000, a Sestre Husar 7600 eura. Koncerti na glavnim adventskim lokacijama bit će besplatni za sve posjetitelje, što je super vijest!

Još uvijek se čekaju iznosi za nastup Dina Merlina, koji je najavljen za 30. prosinca, kao i za večer posvećenu Oliveru Dragojeviću. Za novogodišnji program najavljeni su Jelena Rozga i Jakov Jozinović, a procijenjena vrijednost nabave za taj večernji spektakl je 88.000 eura. Dnevni doček će predvoditi Jacques Houdek, a za izvođače je predviđeno dodatnih 22.400 eura. Ukupno, zbroj dosad objavljenih procijenjenih vrijednosti nastupa je oko 420.000 eura, u što nisu uključena dva novogodišnja programa. Važno je naglasiti da su ovo procjene u postupcima javne nabave, a ne nužno i konačni iznosi.

Gradonačelnik Tomislav Šuta krajem listopada je predstavio planove i najavio da se od sponzora očekuje najmanje 400.000 eura, te još 200.000 do 300.000 eura od najma adventskih kućica. Split je, po uzoru na Pulu, ove godine odlučio i ograničiti cijene nekih proizvoda u kućicama: fritule će biti do četiri eura, dok će kuhano vino, kobasice i hot dog stajati najviše tri eura. Promijenjena su i pravila za dodjelu kućica pa se sada gleda kvaliteta ponude, a ne samo cijena najma. Jedna od promjena u odnosu na prvotne najave je što panoramski kotač i karusel zasad neće biti postavljeni, jer je jedina pristigla ponuda odbijena zbog nedostataka. Šteta, to bi bila prava atrakcija! Što kažete, ekipa, hoćete li se baciti u splitski adventski đir?