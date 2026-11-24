Espectáculos

¡Aguas con el drama que se armó en redes! Apenas dos días después de que Giovanny Ayala le diera el "sí" a María Gómez, Yina Calderón, conocida por no guardarse nada, decidió que era el momento perfecto para recordarle al mundo (y a la recién casada) quién, según ella, tiene el verdadero "dueño" del corazón del cantante. El pasado 23 de noviembre, la influenciadora subió una foto de los recién casados en Instagram con un mensaje que dejó a todos con la boca abierta.

Para los que andan un poco perdidos: Yina Calderón es una creadora de contenido, empresaria y DJ que se hizo famosa en el reality "Protagonistas de Nuestra Tele". Por otro lado, Giovanny Ayala es un peso pesado de la música popular. La cuestión es que llevan más de diez años con una novela que no termina, donde Yina jura que tuvieron un romance y Giovanny lo niega rotundamente.

"La dueña de su corazón soy YO"

La bomba de Yina llegó en sus historias de Instagram. Sobre la foto de Ayala y Gómez el día de su boda, escribió sin rodeos que ella es la dueña de su corazón. Y como si fuera poco, le puso de fondo un pedacito de la canción "Piensa en mí" del propio Ayala. ¡Puro despecho musical y una indirecta más directa que flecha de Cupido! Mientras el cantante celebraba su boda el 21 de noviembre en Acacías, Meta, con una fiestota religiosa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y una recepción en su finca Villa Valentina, con música en vivo y platillos típicos de la gastronomía llanera, Yina andaba por el departamento del Huila. Durante esos días, varios usuarios en redes sociales no paraban de comentar videos donde se le veía departiendo con amigos e incluso dándose un beso con el también influenciador Camilo Vega. Claro, todos se preguntaban qué iba a decir del matrimonio, y pues ya vimos que no se quedó callada, ¡para nada! Este pleito, que ya es un clásico de más de una década en el ojo público, tuvo uno de sus momentos más recordados por los televidentes el 19 de abril de 2025 en "La casa de los famosos". Imagínense la escena: Giovanny Ayala llega de invitado musical a una fiesta del programa; se pone a cantar sus rolas de despecho, y Yina, ¡zas!, rompe en llanto, abandona la reunión visiblemente afectada y se dirige al confesionario. ¡Un show de aquellos! Esa escena volvió a circular tras su reciente publicación.

La versión de Giovanny Ayala

Pero esperen, que aquí hay dos lados de la moneda. Giovanny Ayala siempre ha dicho que eso de ser novios es pura invención. En una entrevista, él contó su versión de cómo se conocieron hace más de diez años en Villavicencio, durante una Semana Santa. Según él, sus hijos le comentaron que Yina estaba cerca, él fue a saludarla de manera cordial, compartieron un almuerzo y, como coincidían en la ruta a Bogotá, la llevó en su vehículo. Sobre lo que vino después, dijo que se armó la película de que eran novios, y que no. En esa misma conversación afirmó que nunca existió una relación de pareja. ¡Directo al grano!

Hasta ahora, ni Giovanny Ayala ni su flamante esposa, María Gómez, se han pronunciado en sus redes sociales sobre el mensaje de Yina. La expectativa está a mil: ¿será que el silencio es oro o es la calma antes de la tormenta? ¡A ver quién se atreve a replicar primero en este culebrón!