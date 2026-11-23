Espectáculos

La primera jornada del festival República Folklore 2026, el pasado sábado 21 de noviembre, se armó en grande en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Púchica, qué cartelera! Más de cincuenta artistas de distintos lados se lanzaron al ruedo, mezclando la experiencia de los pesos pesados con el flow de las nuevas generaciones. La onda estuvo chilerísima con cuatro escenarios: Macro, Personal, Pampa y La Pulpeña, donde la música no paró desde el mediodía hasta la madrugada.

Las puertas se abrieron a las doce y el DJ Rama Cuti le puso ambiente desde las 12:15. Después, la cosa se puso seria con los conciertos simultáneos.

Escenario Macro: Pura trayectoria y un cierre de lujo

Aquí la acción empezó a las catorce con Nicolás Membriani y Juanjo Abregú. Luego, La Callejera se subió a las quince, seguida por Los Alonsitos a las 16:15 y Los Nombradores del Alba a las 17:30. ¡Pero ojo con el plato fuerte! Abel Pintos armó su show de veinte a veintiuna. Y para cerrar con broche de oro, la mismísima Soledad puso a todos a cantar desde las veintidós hasta las 23:30, celebrando sus treinta años de carrera. ¡Imaginate ese fiestón!

Escenario Personal: La mezcla que nos encanta

En este escenario, Catherine Vergnes arrancó a las 14:30. Después, Nahuel Pennisi llegó a las 15:30 y Cuti y Roberto Carabajal a las 16:45. ¡Y agárrense! Cazzu se presentó de diecinueve a veinte. Los Tekis encendieron la tarima de veintiuna a veintidós, y el gran cierre estuvo a cargo de El Chaqueño Palavecino, cuya actuación empezó a las 23:30 y se fue hasta las 00:45. ¡Eso sí que fue mezclar de todo!

Escenario Pampa: Talentos emergentes y clásicos

Malena Garnica abrió este espacio a las quince. Después, Orozco-Barrientos se presentaron a las dieciséis, y Los 4 de Córdoba se unieron a Por Siempre Tucu a las 17:15. Nacho Cuellar siguió a las 18:15 y Néstor Garnica a las diecinueve. Los de Imaguaré subieron a las 20:15, Nati Pastorutti a las 21:30 y Los Tabaleros cerraron a las 22:30.

La Pulpeña: Música, danza y hasta truco

Este rincón estuvo genial, combinando música con actividades bien tradicionales. Los payadores Gaboto y Tokar, junto a Wara Calpanchay, se presentaron desde las 13:30, y a las 14:15 compartieron escenario con Yoel Hernández. Hubo peña abierta, clases de danza y campeonato de truco entre las 14:45 y las 19:45. Tomás Lipán llegó a las 19:45, Los Bofill a las veintiuna, Jesús Toledo a las veintidós y Tupá cerró a las 23:15. ¡Un relajo completo!

Para los que no se lo querían perder, la transmisión oficial de República Folklore estuvo disponible para los clientes de Flow. En Argentina se pudo seguir en el canal 605, en Uruguay en el 119 y en Paraguay en el 25, con cobertura de los escenarios principales y entrevistas exclusivas. Y lo mejor de todo es que, después del chivo en vivo, los shows quedaron disponibles en la modalidad On Demand. Así que, si te lo perdiste, ¡todavía le podías echar un ojo!

¿Vos le hubieras caído a este fiestón? ¡Contanos qué artista te hubiera volado la cabeza!