Espectáculos

El legendario baterista, percusionista y vocalista de la banda mexicana Molotov, Randy Ebright, conocido como “El Gringo Loco”, confirmó en una entrevista que están cocinando material inédito. La banda está a tope en el estudio de grabación, preparando nuevas canciones que, según él, “saldrán pronto”. Desde octubre de 2026, la banda está componiendo duro junto a Tito Fuentes, aunque Tito no los acompañe en las giras por asuntos de salud.

Ebright no se anduvo con rodeos al hablar de la historia de Molotov con Guatemala. “Estamos muy agradecidos pues desde el principio de nuestra carrera de hecho, uno de los primeros lugares que nos recibió fue Guatemala”, dijo, mostrando el cariño por la fanaticada chapina. Prometió un show chilero, con toda la energía y las letras irreverentes que ya les conocemos. Para este conciertazo, contarán con Álvaro Contreras en la guitarra, ¡un match que promete!

Con 31 años de trayectoria, Randy bromeó sobre su fórmula para mantenerse unidos: “andar armados por cualquier enfrentamiento”. ¡Qué pilas! Aseguró que siguen siendo poco conformistas y que no son una banda de plataformas de streaming, sino que quieren estar cerca de su público, en vivo. Le llena de emoción ver cómo las nuevas generaciones, incluso patojos y adolescentes, llegan a sus conciertos, compartiendo esa vibra que él mismo sintió cuando Molotov arrancó.

Recordó que, a lo largo de su carrera, han vivido la censura y que han intentado cancelarlos, pero que ya se han alivianado y entendieron que no es personal, pues son una banda que expresa lo que está pasando. Para rematar, mandó un saludo a todos en Guatemala y prometió tocar puro Molotov.

La cita es el 27 de noviembre de 2026 en el Parque de la Industria, en la 8ª Calle 2-33, Zona 9. Prepárense para corear himnos como “Gimme Tha Power”, “Frijolero” y “Here We Kum”. Quienes tengan sus entradas compradas en cualquier localidad pueden participar por un VIP TOUR, que incluye conocer el camerino dos horas antes del show, recorrer el backstage y escuchar las primeras canciones desde el lateral del escenario, con bebidas de cortesía. Solo compartan el post en sus historias con su canción favorita de Molotov, comenten y etiqueten a su acompañante. ¡No se queden fuera de este chivo que se viene de lujo!