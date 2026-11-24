Espectáculos

¡Confirmado! Miley Cyrus y Maxx Morando se dieron el “sí” en una ceremonia súper privada el 21 de noviembre en Palm Springs, California. Esto es un paso enorme en su historia de amor que nos dejó a todos con el ojo cuadrado.

La emoción era tanta que, un día después, Miley no aguantó y compartió con sus seguidores las primeras fotos oficiales del enlace. Las imágenes que subió a sus redes oficiales muestran a la pareja de lo más cómplice y feliz, ¡pura ternura! En una de las fotos se ve a Maxx dándole un beso en la mejilla a Miley mientras posan con un perrito. También hay otras donde se les ve sentaditos y sellando su unión con un beso de película. ¡Qué romántico!

Para acompañar semejante notición, la ganadora del GRAMMY solo puso: “M + M 🤍 21/11/2026”. Cortito, pero directo al corazón.

Según la reseña, la boda fue junto a una piscina, decorada con un arco lleno de flores blancas. Para el gran día, Miley se lució con un vestido de seda de manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, que combinó con zapatos de tacón de seda. Y Maxx no se quedó atrás, ¡un elegante esmoquin de la misma casa de moda francesa! ¡Qué nivel de coordinación y estilo!

Obvio, no faltó la gente más importante para la artista: su mamá, Tish Cyrus; su papá, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus. También llegaron Elizabeth Hurley, la pareja actual de Billy Ray, y su hijo Damian Hurley. ¡Un verdadero evento familiar!

Una fuente cercana reveló que Miley estaba un poco nerviosa antes de dar el “sí”, ¡quién no! Pero que fue una ceremonia preciosa y que ella estaba emocionada. Durante el intercambio de votos, la cantante no paraba de sonreír a pesar de las lágrimas, "intentaba contenerse, pero estaba inmensamente feliz de casarse con Maxx". ¡Pilas con la emotividad!

Lo que más destacó de todo el asunto, según la fuente, fue ver a toda la familia de Miley reunida para celebrarla. Dijeron que querían que se sintiera querida y que tuviera un día de boda mágico. ¡Qué chilero que la familia le diera ese apoyo!

La verdad es que la relación entre Miley y Maxx empezó a sonar fuerte a finales de 2021, cuando los vieron de la mano en el especial de televisión 'Miley's New Year's Eve Party'. ¡Y miren ahora! De tomarse de la mano entre bastidores a casarse, ¡eso sí que es una evolución digna de aplauso!