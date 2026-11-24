Famosos

Cinco estudiantes pilas de la Universidad Rafael Landívar (URL), con carreras tan distintas como Teología, Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación, aceptaron un desafío que los llevaría a las grandes ligas: crear la campaña de marketing para la sexta temporada de la famosa serie "The Chosen" en toda Latinoamérica. El objetivo era clarísimo: conquistar a la audiencia más joven, a esos chavos de la Generación Z.

El reto: conectar con los más jóvenes

Los productores de "The Chosen" no se anduvieron con rodeos y organizaron una competencia entre universidades de Colombia, Perú, Chile, México y Guatemala, países donde la serie tiene un montón de fans. Buscaban universidades afines a su sentir, a sus valores y a la espiritualidad, y así fue como conectaron con la URL, según cuenta Meighan Quezada, una de las estudiantes involucradas.

¡Así armaron la campaña ganadora!

Paso 1: Juntar talentos de la U.

Los equipos se formaron de manera aleatoria, mezclando disciplinas para que cada quien aportara su "punta". La idea era que, desde cada campo de estudio, se sumaran ideas nuevas y complementarias.

Paso 2: Superar las diferencias de visión.

Meighan recuerda que al principio fue un choque bastante complicado, porque todos tenían visiones muy distintas de cómo armar una campaña. ¡Imagínense! La gente de marketing pensaba en la estrategia: que funcione, que sea rentable, que genere resultados y que traiga a la generación Z. Los de comunicación lo veían desde la producción audiovisual: que se viera atractivo y con detalles de producción. Y la parte de Teología fue su plus; fueron de los únicos equipos con teología integrada, lo que les dio una visión más completa de la historia. Después de dos meses de darle cabeza, reuniones virtuales y asesorías con el equipo de la serie en Latinoamérica, lograron canalizar todas esas ideas.

Paso 3: Llevar la historia a la calle y las redes.

El propósito era simple: plasmar la esencia de la sexta temporada de "The Chosen" en las redes sociales y con actividades de publicidad no convencional (BTL). Esta temporada narra el proceso desde la traición de Judas hasta lo que vivió Jesús antes de llegar a la cruz, y los estudiantes buscaron la forma de que esa historia calara profundo en el público joven.

Paso 4: La gran presentación (¡en inglés!).

La propuesta final se la mostraron a pesos pesados: la directiva de "The Chosen Latinoamérica", el equipo global de la serie, el estudio creativo de Dallas Jenkins y gente de Estados Unidos e India vinculada al proyecto. Por el nivel de la audiencia, decidieron hacer la presentación ¡completamente en inglés!

¡Y la "big idea" fue chapina!

El anuncio fue en una sesión virtual con todos los países que compitieron. Después de la retroalimentación, revelaron al ganador. "Pusieron en pantalla la ‘big idea’, el lazo conductor de la campaña ganadora. Cuando vimos que era la nuestra nos pusimos a gritar y nos emocionamos mucho porque era nuestra idea, lo que nosotros hicimos", cuenta Meighan. Su frase clave para la campaña: "El dolor no es el final de la historia".

El impacto va más allá de la U

Ahora, el grupo trabaja como voluntario, dándole seguimiento a la implementación de su campaña para que mantenga la esencia de lo que propusieron. Pero la cosa no para ahí: ya están en otro rollo, creando una nueva campaña para la película "The Chosen: La crucifixión", que llegará en marzo de 2027 y será el cierre de la temporada que ellos ayudaron a promocionar.

Además de todo esto, ¡pudieron conocer en persona al equipo de "The Chosen" Latinoamérica! La semana pasada, el equipo estuvo en Guatemala por un congreso, y los chavos tuvieron chance de interactuar con ellos, tomarse un montón de fotos y apoyar en el evento. Meighan reflexiona que esta experiencia les demostró que sí pueden escalar el talento guatemalteco a este nivel, rompiendo la idea de que llevar proyectos a una productora internacional es algo casi imposible. También les sirvió para valorar otras disciplinas, trabajar en equipo, hacer amigos y tener un encuentro más cercano con Dios, pues la serie, con su retrato de un Jesús humano, los movió mucho.

Para Meighan, la serie es como un abrazo al corazón que dice a los jóvenes que son jóvenes, y la frase más común de la serie es que Jesús iba contracorriente, algo con lo que, dice, los jóvenes se identifican.