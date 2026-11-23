Espectáculos

Maleja Restrepo, la presentadora, compartió un momento de su vida que ella misma describió como "humilde" y que involucró al cantante Pipe Bueno y a su esposo, Tatán Mejía. Lo que empezó como una plática tranquilona en su casa, mientras Pipe Bueno grababa una novela, terminó con un percance que la hizo reír a carcajadas al contarlo, aunque a Tatán lo puso, de plano, muy incómodo.

Todo iba de lo más normal: los tres estaban muertos de la risa, cotorreando de lo lindo. Pero de repente, ¡zas!, sonó un ruido que nadie esperaba. "Estábamos muertos de la risa los tres con Sebas y de un momento a otro sonó dizque (un peo). ", contó Maleja sin pelos en la lengua.

La táctica de Maleja para salir del paso

¿Cómo salir de un momento tan chistoso y vergonzoso a la vez? Maleja, con su chispa característica, decidió usar el humor para quitarle drama al asunto. En lugar de ignorarlo o pedir disculpas, se volteó hacia Pipe Bueno y le soltó una frase que dejó a todos marcando pasos: "Te tengo las trompetas para tu próximo concierto". ¡Una movida maestra para convertir el oso en un chiste y seguir adelante como si nada!

La cara de Tatán Mejía, eso sí, fue un poema. Mientras Maleja contaba la historia con toda la naturalidad del mundo, a él se le notaba la pena de recordar la situación. Esa diferencia entre la frescura de ella y la vergüenza de él le añadió un toque aún más divertido a la anécdota, que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Y como era de esperarse, la historia llegó hasta el mismísimo Pipe Bueno. El cantante, que se la toma con toda la buena onda, no dudó en comentar la publicación, demostrando que él también se rió un montón de lo sucedido en aquella visita. En su comentario, el artista bromeó con que el momento "hasta olía bien" y dijo que a esa pareja se le perdona todo, y con eso se ganó más reacciones entre los usuarios.

Los fans celebraron la confianza de Maleja para compartir algo tan real y la buena vibra de Pipe Bueno al sumarse a la broma. ¿Será que ahora cada concierto de Pipe tendrá una sección de "trompetas" en honor a este momento?