Espectáculos

¡Atención, chapines, la espera terminó! Si pensaban que el evento más esperado del año se iba a quedar en el aire, se equivocaron. Ya es oficial, gente: la reina de Barranquilla, nuestra querida Shakira, ¡trae su tour "Las mujeres ya no lloran" a nuestra tierra!

Y el lugar elegido para que sus caderas no mientan es nada más y nada menos que el Estadio Cementos Progreso. Sí, el de la Zona 6, el famoso "La Pedrera". ¿Quién dijo que el cemento no puede vibrar al ritmo de "La Loba"? ¡Esperemos que hayan reforzado el suelo, porque con el perreo que se viene, hasta las paredes van a temblar! Un recinto multiusos que es un clásico para estos eventazos.

El espectáculo ya ha visitado varias ciudades del mundo. La energía que nos trae la barranquillera es de otro nivel,

¡Así que vayan calentando desde ya! Preparen sus mejores pasos y su garganta para cantar a todo pulmón. ¿Listos para que Shakira nos haga sentir el temblor? ¡Yo ya tengo mis lentes oscuros para llorar, pero de la felicidad!