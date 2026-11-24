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La sonrisa de Laritza Bacallao siempre ha sido parte de su sello personal. Ese espacio característico entre sus dientes delanteros, conocido como diastema, la acompañó durante toda su trayectoria artística. Por eso, cuando decidió ponerse en manos del Dr. Víctor Lubin, conocido como el "dentista de las estrellas", la transformación era un rollo: conseguir la sonrisa que quería sin perder aquello que la hacía única.

Su decisión de modificar una característica tan suya despertó curiosidad y debate entre los seguidores de la cantante.

El reto de conservar su identidad y su voz

Con más de diez mil sonrisas hechas, el especialista de Sunset Smile Creations se enfrentó a un caso bastante particular. No era solo modificar la apariencia, sino respetar dos cosas que a Laritza le preocupaban un montón: conservar su identidad y que el procedimiento no le afectara la voz. ¡Púchica, qué nervios!

La decisión no fue de un día para otro, ¡para nada! Hubo tres propuestas sobre la mesa, semanas de preguntas y un montón de momentos de incertidumbre antes de que dieran con el diseño perfecto. El Dr. Lubin la escuchó a morir, le explicó todas las alternativas y juntos definieron cómo quería que se viera su nueva sonrisa. "Recuerdas que yo estaba insegura, que yo no quería hacerlo porque tenía miedo de que cambiara mi forma de cantar", le comentó Laritza al especialista, recordando todos esos miedos previos al procedimiento.

Para el Dr. Lubin, el chivo estaba en encontrar un balance entre la estética y las características que la artista quería mantener. Al final, el resultado fue un diseño personalizado que le perfeccionó la sonrisa, pero respetando su esencia. ¡Cabal lo que ella buscaba!

Un año después: ¿valió la pena el cambio?

Un año después de hacerse el procedimiento, la cantante regresó a Sunset Smile Creations para una limpieza dental profunda y para compartir su experiencia, sobre todo para quienes aún tienen sus dudas sobre un cambio de sonrisa. Durante la visita, el Dr. Lubin quiso saber cuál había sido la mayor diferencia que había sentido desde que modificó ese diastema que la acompañó por tantos años.

La respuesta de Laritza fue contundente y nos dejó a todos tranquilos: Aseguró que no ha sentido ningún cambio y que el diseño de sonrisa se ha vuelto "súper orgánico" con su boca, sin dolor, molestia ni sensibilidad. ¡Qué buena onda que le haya quedado tan natural!

También dejó claro que sus miedos sobre cómo le afectaría el canto no se hicieron realidad. Tanto así que, entre chistes, el doctor la invitó a echarse un pedacito de una de sus canciones para demostrar que seguía con su voz intacta. Y Laritza, ¡cero se hizo de rogar! Interpretó unos versos de "Mira tú", armando un momento espontáneo y divertido en el encuentro. La experiencia de Laritza es tan especial que el mismo Dr. Lubin contó que él también tuvo un diastema de joven y se lo corrigió.

Inspirando nuevas sonrisas

El especialista explicó que la transformación de la cantante se ha vuelto una referencia para otras personas con diastema que están pensando en hacerse un diseño de sonrisa. Según el doctor, mucha gente vive con el diastema y ve en ella una referencia para hacerse este diseño.

El Dr. Lubin agradeció a Laritza la confianza que puso en su equipo, sobre todo después de todas esas semanas de incertidumbre. La cantante, por su lado, aprovechó su regreso a la clínica para recomendar la experiencia de atención dental que recibió. Recomendó Sunset Smile Creations a quienes quieran tener una buena salud dental.

Para Sunset Smile Creations, la experiencia de Laritza Bacallao es el reflejo de que le apuestan a tratamientos personalizados, donde lo que el paciente quiere es lo más importante. En el caso de la artista cubana, el resultado no fue una sonrisa completamente diferente, sino una versión renovada de la que el público ya conoce. Y según lo que ella misma dice, doce meses después, ¡sigue sintiéndose tan natural como el primer día! ¿Quién más se atrevería a un cambio así?