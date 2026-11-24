Famosos

¡Qué onda, mucha! Agárrense porque esto sí que fue una sorpresa de las buenas. ¿Se imaginan a la mismísima Taylor Swift entregándoles un premio? Pues eso le pasó a la legendaria cantante estadounidense Brenda Lee, y obvio, no pudo contener el llanto. La Swift le dio un disco de diamante por el éxito bestial de su temazo navideño, “Rockin’ Around the Christmas Tree”.

Brenda Lee compartió el video en sus redes sociales el lunes 23 de noviembre, aunque la entrega fue el 16 de noviembre en Nashville. La cantante escribió que Taylor la había sorprendido “con una placa de diamante de la RIAA que conmemora los 10 millones de copias de Rockin’ Around the Christmas Tree”. Y por si fuera poco, ¡es la segunda canción navideña en la historia en lograr esto! ¡Pura vida para Brenda!

¿Qué onda con los discos de diamante?

Si no están familiarizados con este chivo, les explicamos: la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) se pone las pilas para reconocer a los artistas. Un disco de diamante no es cualquier cosa; una canción se lo gana cuando supera los ¡10 millones de unidades vendidas en Estados Unidos! Y ojo, que no es solo de discos físicos, como antes. Hoy en día, para alcanzar ese número, la RIAA cuenta todo: las ventas de discos en formato físico, las descargas digitales y, por supuesto, las reproducciones digitales, que son un montón en esta era de streaming. Antes que “Rockin’ Around the Christmas Tree”, solo Mariah Carey había logrado la certificación con “All I Want for Christmas Is You”, en el 2021.

El camino al estrellato de un clásico

Lo más chilero de esta historia es el viaje que ha tenido “Rockin’ Around the Christmas Tree”. Brenda Lee la grabó cuando tenía solo 13 años, allá por 1958. ¡Imagínense! Al principio no pegó tan fuerte, pero como los buenos vinos, se fue volviendo más y más popular con los años, con el paso de los años. En el 2019, la canción entró al Grammy Hall of Fame, lo que ya es un gran reconocimiento. Y en 2023, 65 años después de su lanzamiento, ¡llegó por primera vez al número uno del Billboard Hot 100! Con eso, Brenda Lee se convirtió en la artista de mayor edad en lograrlo. Y en el 2024 superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Taylor Swift, la fan número uno

Taylor Swift le confesó que era una de las muchísimas fans de la canción. Además, le mostró su admiración por haber grabado el tema tan joven. Y es que la admiración de Swift por Lee no es nueva; cuando Taylor tenía 18 años, escribió un ensayo sobre Brenda Lee, que se publicó en un libro en 2017, donde hablaba de cómo Brenda influyó en la música country y de su éxito desde temprana edad. Así que verla entregar el premio fue como un reencuentro de leyendas, ¡qué lujo!

Con los ojos llenos de lágrimas, Brenda Lee no se olvidó de agradecer a quienes hicieron posible la canción: el compositor Johnny Marks, el productor Owen Bradley y todos los músicos que participaron. Dijo que todos ellos estarían muy orgullosos. Y también agradeció a sus seguidores, que han mantenido viva la canción durante casi siete décadas. ¡Qué lección de lealtad!

Honestamente, es hermoso ver cómo un clásico puede seguir vigente y emocionando a nuevas generaciones. Y que una estrella como Taylor Swift reconozca a otra leyenda, es de esos momentos que te calientan el alma. ¿Quién más va a poner “Rockin’ Around the Christmas Tree” a todo volumen hoy?