Espectáculos

¡Uyyy, qué drama! Christian Chávez acaba de soltar la sopa y confirmó lo que muchos ya sospechábamos: no tiene comunicación alguna con Anahí, su compañera de mil batallas en RBD. El anuncio lo hizo durante un encuentro con la prensa el jueves 19 de noviembre, dejando claro que el chismecito de la separación no era solo un rumor, sino una realidad que nos ha dejado a todos con el ojo cuadrado.

El artista, conocido por su papel en la icónica novela Rebelde, fue directo al grano cuando le preguntaron sobre el contacto que conserva con los demás integrantes del grupo. Aunque aseguró que sigue en comunicación con los integrantes del grupo, hizo una distinción bien marcada al referirse a Anahí. “Obviamente, ustedes saben que tengo contacto con todos, de una forma u otra. Con Anahí, no. Pero, bueno, son cosas que pasan en la vida”, dijo, con esa naturalidad que solo él tiene, pero con un aire de resignación que nos dio un pequeño bajón.

Los reporteros, que no son nada tontos y siempre andan al acecho del mejor chisme, quisieron saber si había chance de que la amistad se recompusiera. Pero Christian evitó adelantar cualquier escenario y explicó que se trata de asuntos personales que no desea discutir ante las cámaras, poniendo un alto al tema y marcando su límite personal. ¡Y con razón, mani! Hay cosas que es mejor dejarlas en privado.

Este relajo vuelve a poner la lupa sobre la relación entre los RBD después de la esperada gira “Soy Rebelde Tour” de 2023, que reunió al grupo tras varios años sin presentarse juntos. En 2024, los integrantes de la agrupación informaron sobre una auditoría relacionada con las finanzas de la gira. El análisis señaló alrededor de un millón de dólares que no contaban con la debida contabilización por parte de T6H Entertainment, empresa vinculada al entonces representante del grupo, Guillermo Rosas. Rosas negó todo, pero el ambiente ya estaba más tenso que la cuerda de un violín.

En ese contexto de turbulencia financiera, Christian se metió en el chismecito con declaraciones sobre rumores que involucraban a Anahí y a su esposo, Manuel Velasco. ¿Y Anahí? Pues reaccionó públicamente, sin pelos en la lengua, cuestionando la postura de su compañero y avivando la llama de la especulación sobre un distanciamiento que ya se veía venir. Ahora, Christian confirma el adiós a la comunicación, pero sin echarle la culpa a un momento específico ni dar detalles. ¡Nos dejó picados, la verdad! ¿Quién no quisiera saber la historia completa detrás de este drama?

Seamos claros, en la vida real las amistades también tienen sus altas y sus bajas, es algo normal. Pero cuando sos figura pública, hasta un simple “no hablamos” se convierte en una novela digna de Rebelde. ¿Será que algún día se arregla el chismecito o esta es la despedida final para su amistad y la esperanza de un futuro reencuentro que tanto anhelamos los fans?