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¡Prepárense, patojos y patojas, porque el mundo del cine nos acaba de regalar un adelanto de lo que se viene! El primer tráiler de la nueva versión de El caso Thomas Crown ya está disponible, y pinta para ser un bombazo. Nada más y nada menos que Michael B. Jordan, el actor que nos tiene suspirando, se puso la triple camiseta: produce, dirige y, por supuesto, protagoniza esta cinta que promete acción y mucho glamur. ¡Imagínense, un todoterreno en toda la extensión de la palabra! La fecha para marcar en el calendario es marzo de 2027, ¡así que ya podemos ir contando los días!

La trama nos suena conocida, pero con un toque fresco que ya nos picó la curiosidad. La historia recupera esa fórmula ganadora de las versiones de 1968 y 1999: un magnate súper inteligente que no se anda con juegos y que orquesta robos de arte que son verdaderas obras maestras del crimen. ¿Y quién es la encargada de desmantelar este plan tan sofisticado? Pues, es Adria Arjona, quien interpreta a la astuta investigadora de seguros que no le pierde la pista ni por un segundo. ¡Verla en pantalla persiguiendo a Jordan ya es un planazo!

Pero aquí no solo de robos y persecuciones vive la película, ¡el estilo es otro personaje principal! El diseño de vestuario es un lujo total, y es que está a cargo de Ruth E. Carter, la mente brillante detrás de la estética icónica de Black Panther. O sea, ya sabemos que el nivel va a estar por las nubes y que cada outfit va a ser digno de alfombra roja. En el adelanto, ya pudimos echarle un ojo a unas piezas de Bottega Veneta que construyen el perfil de Thomas Crown como el ladrón más chic que hemos visto. ¡Michael B. Jordan con esos trajes es un peligro para la salud!

La dirección de arte tampoco se quedó atrás, metiéndole un rollo que conecta con el cine de los sesenta, una época que, digámoslo, influenció con todo la moda masculina de aquel entonces. Si son de esos que disfrutan cada detalle visual, desde la iluminación hasta el último botón del abrigo del protagonista, este apartado estético es un aliciente extra que les va a robar el corazón. ¡Es un deleite para los ojos, ni más ni menos!

Y seamos sinceros, entre tanto plan maestro y obras de arte desaparecidas, lo que de verdad nos tiene pensando es: ¿qué tan bien le queda el traje a Michael B. Jordan mientras hace de las suyas? La investigadora de seguros anda tras él, pero el público, o sea nosotros, lo que más quiere saber es qué firma lleva ese abrigo impecable. Si por casualidad el plan de Thomas Crown se viene abajo, ¡al menos el catálogo de Bottega Veneta nos servirá de consuelo para una buena escapada visual! ¿Listos para este atraco con mucho estilo?