Espectáculos

¡Chihuahua se encendió! Ayer lunes, 23 de noviembre de 2026, Ricardo Arjona, nuestro querido cantautor guatemalteco, regresó a la capital chihuahuense después de ¡casi 20 años de no armar un show por allá! La expectación era enorme y, la verdad, es que la rompió.

Ricardo Arjona, uno de los artistas más exitosos de la música latina, llegó al Estado Monumental de béisbol en la zona de Ávalos, donde la fiesta arrancó poquito antes de las 9:30 de la noche. Y no es por exagerar, pero la energía que se sentía era brutal. Miles de fans se llegaron, listos para corear a todo pulmón cada una de sus canciones, ¡y así fue!

Arjona se lució con sus éxitos más recientes, los que están en su álbum "Lo que el seco no dijo", y claro, no podían faltar esas joyas que ya son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Entre las más populares sonaron El Problema, Señora de las cuatro décadas, Mujeres, Historia de Taxi y Fuiste tú. Fue un concierto estilo cabaret, donde la conexión entre el chapín y su público fue total, La espera fue larga, pero ¡qué manera de volver!