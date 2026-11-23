Espectáculos

¡Prepárense, cipotes! El disco de Grand Theft Auto VI: The Album ya está aquí y llegó para sacar el universo musical de Vice City de la pantalla y ponerlo en tus audífonos. Con 34 canciones, este proyecto se lanzó el 20 de noviembre a través de Atlantic Records y mezcla de todo: pop, hip-hop, electrónica, country y, lo más interesante para nosotros, ¡sonidos latinos a morir! Nombres como Dua Lipa, Travis Scott, Lana Del Rey, JENNIE y Fuerza Regida están en la lista.

Pero a lo que vamos, ¿y la mara de la región? ¡Pura crema! La venezolana Arca se luce con "Sandunguea". Rauw Alejandro participa con "Macacoa 2000", Fuerza Regida con "Suzuki" y Omar Apollo con "No Me Busques". ¡El flow latino está on fire y te va a volar la cabeza!

El álbum no se limita a un solo estilo. Kali Uchis y Helado Negro coinciden en "Lárgate". Y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso se avientan "Sexy Magic" con PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy. Son ejemplos claros de cómo el álbum combina artistas de escenas distintas, creando un mix variado.

También hay colaboraciones de peso como Justice con Michael McDonald en "Starting From Zero", y Justice otra vez, pero ahora con Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard en "Flower in a Hurricane". Y claro, las estrellas tienen sus temas individuales: Dua Lipa con "Go Easy", Lana Del Rey con "Crazy for You" y JENNIE con "Power Trip". ¡Pura dinamita musical!

Ojo, no vayan a confundir este discazo con todas las radios del juego, ¿eh? Este álbum trae sus propias 34 joyitas y no es la lista exhaustiva de todo lo que sonará al recorrer el mapa de GTA VI. Que una rola esté aquí no significa que automáticamente vaya a sonar en una emisora específica sin una confirmación adicional, ¡así que pilas!

Rockstar anunció la disponibilidad del proyecto en su sitio oficial, y su tienda muestra una edición en CD con las 34 canciones y un libreto. Eso sí, los precios y la disponibilidad dependen de dónde estés, así que ¡a cotizar si lo querés tener en físico!

Este álbum es la puerta de entrada perfecta para clavarse en el mundo de GTA VI sin necesidad de ser un gamer hardcore. Así que, ¿ya le diste play a alguna de estas canciones? ¿Cuál fue la que te voló el sombrero?