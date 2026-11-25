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¡Ayyyy, mi gente! Aquí entre nos, ¿quién no ha pasado por un despecho que hasta la cobija duele? Pues ahora imagínense si eres Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, y tu ruptura es chismol en todos lados. ¡Ni modo! Pero no todo es drama, porque la mismísima Wanda Nara, la modelo y presentadora argentina, se hizo presente con unos consejos que valen oro.

Resulta que Wanda, que bien sabe lo que es estar en el ojo del huracán por sus relaciones, se acercó a Martita después de grabar el reality de cocina. Y la verdad, a juzgar por lo que contó, no es la primera vez que le da la buena. Le preguntó más de una vez qué casamiento, cuando Martita todavía pensaba en pasar por el altar con su entonces novio, Juan Manuel Ramírez.

Los consejazos de Wanda para salir del clavo

Después de que Martita anunciara el fin de su noviazgo de cinco meses en Instagram, y en medio de todo el revuelo, Wanda decidió hablar con ella. "Cuando ayer terminamos de grabar me acerqué, le di los consejos que yo como mujer pensaba", explicó la Nara. Y, a ver, ¿quién no querría un consejo de una experta en amores (y desamores) públicos? La conductora, que comparte largas jornadas con Martita en el estudio, la tiene bien chequeada y la describe como una chica divina y amorosa, y dice que conoce el esfuerzo que hace para estar tantas horas en el estudio.

¿Y qué le aconsejó? Prepárense porque son de los buenos: “Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche”. ¡Cabales! Según Wanda, Martita ya hablaba hasta de casamiento, y ella se lo cuestionó cinco veces. Nos cae que Wanda es de esas amigas que te bajan de la nube, ¡y se agradece!

El drama de la ruptura según Martita y Juan Manuel

Pero, como en todo buen chismol, hay dos versiones de la historia. Martita Fort le contó a Puro Show que, aunque fue ella quien publicó la noticia en Instagram, Juan Manuel ya sabía que la relación había terminado. Dijo que el final fue bien frío y que sentía que había puesto un montón de energía en el noviazgo. Además, le molestó un montón que él hablara con la prensa de cosas que, según ella, no habían platicado entre ellos dos. Martita también creyó que su ex entendía su exposición pública y su situación económica, pero con el tiempo, esa diferencia se volvió un gran problema para la relación. Eso sí, sobre los rumores de infidelidad, aclaró que no tenía información para afirmar que él la hubiera engañado.

Por su parte, Juan Manuel Ramírez soltó su versión en audios para Intrusos. Él habló de las visitas que le hacía a Martita de jueves a domingo. Contó que a ella le gustaba salir a cenar todos esos días, y que algunas de esas cenas podían costar, según su cálculo, entre 500 y 1000 dólares en los restaurantes que ella elegía. Aunque él también disfrutaba salir, dijo que a partir de cierto precio ya no la pasaba bien. Explicó que le costaba seguir ese ritmo y que se sentía desenfocado, algo que afectaba su descanso y su semana de trabajo. Después, en otro intercambio con Puro Show, afirmó que fue él quien decidió terminar la relación y luego emitió un comunicado diciendo que prefería mantener los detalles en privado y desmintiendo algunas versiones.

Wanda y el "Wandagate" de Martita

Entre la plática con los reporteros, alguien le tiró la pregunta a Wanda sobre si la situación de Martita le recordaba a su propio "Wandagate". La respuesta fue un "Bueno, bueno", que dejó a todos pensando. Pero donde sí se puso seria fue al hablar de cómo Juan Manuel Ramírez había hablado de Martita después de la ruptura. Wanda empezó diciendo que no iba a hablar, pero enseguida dejó claro su molestia: “Ya que un hombre hable así de una chica, no me cayó tan bien”.

Al final, lo importante es que Martita tiene a una buena amiga como Wanda para guiarla en estas aguas turbulentas. ¿Quién no necesita una amiga así cuando la relación se va por el caño?