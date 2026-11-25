Espectáculos

Si sos de esos que se devoran las series españolas con intrigas palaciegas y amores prohibidos, de esos que no pueden dejar de ver un episodio tras otro, entonces preparate. La productora detrás de 'Élite' nos trae una nueva ficción que ya está dando de qué hablar y que promete cautivarnos desde el primer momento.

Netflix ya nos confirmó la fecha de estreno de 'Los secretos de la cortesana'. Anotá bien en tu calendario: el 22 de enero esta esperadísima ficción española aterriza en nuestro catálogo con todos los ingredientes para volverse tu nueva obsesión. Y sí, si te gustan los dramas históricos con un toque sensual y muchísima pasión, fijo te va a encantar y no vas a poder parar de verla.

Intrigas Reales y Amor Prohibido ¡Qué Nivel de Drama!

La trama de la serie se basa en la novela homónima de Estefanía Ruiz, una obra que ella misma describe como «una mezcla de género histórico y sensual». Así que, prepárense para sumergirse en una historia donde el pasado y la pasión se juntan. Conoceremos a Julia Ponce, la hija del pintor de la corte, que llega al majestuoso palacio real y queda completamente prendada del ambiente deslumbrante que lo rodea. Ahí, en medio de todo ese lujo, se topa con Gonzalo, el príncipe heredero, quien regresa a España obligado por el rey para casarse.

Obvio, entre ellos surge un amor que parece imposible y prohibido desde el primer instante, y ahí es donde se desata el verdadero relajo y el drama que tanto nos gusta. La corte se convierte en un nido de intrigas palaciegas, celos a flor de piel y una pasión desenfrenada, todo en un ambiente lleno de ambiciones desmedidas, engaños constantes y venganzas que no perdonan. Imaginate: habrá fiestas, encuentros a escondidas que desafían toda norma y hasta una sociedad secreta de mujeres que conspiran en las sombras por el poder. Mientras todo esto sucede, Julia y Gonzalo luchan contra viento y marea por vivir su amor verdadero. ¿Creen que lo lograrán o la corte será más fuerte que ellos?

Un Elenco que Es Pura Crema y los Mismos Genios Detrás de 'Élite'

Para darle vida a esta apasionada y complicada historia de Julia y Gonzalo, tenemos a dos actorazos de primera que prometen darnos actuaciones memorables. Carla Campra, a quien vimos en 'La otra mirada', y Carlos Cuevas, de 'Merlí' y 'La fiera', son los encargados de interpretar a los protagonistas de este chismecito real. Pero el reparto no se queda solo ahí, ¡es un elenco de lujo que suma muchísimo! Imagínense, mano: tendremos talentos como Alberto Olmo, Luís Bermejo, María Morales, Roberto Álamo, Bea Segura, Helena Ezquerro, Nora Hernández, Nico Romero, Cristina Plazas, Karina Soro, Guillermo Toledo, Irene Montalà y Catalina del Rosario, entre otros grandes nombres. ¡Puro talento junto!

Y lo mejor de todo es que al frente de esta esperada ficción están Carlos de Pando y Sara Antuña, creadores de la serie, que firmaron '7 vidas' y 'Aída' (de Carlos de Pando). En la dirección tenemos a figuras como Paco Caballero, Jota Linares y Elena Trapé, garantizando una visión increíble. La producción corre a cargo de Zeta Studios, ¡sí, los mismos que hicieron fenómenos de Netflix como 'Élite' y 'Olympo'! Con ese respaldo y esa experiencia, sabemos que la calidad está más que garantizada y que no nos van a defraudar. ¿O no creen que van a romperla?

Del Éxito en Libros a la Pantalla Grande (Bueno, a Nuestra Pantalla)

La historia de 'Los secretos de la cortesana' no es algo que haya surgido de la nada, mano. Estefanía Ruiz, la escritora nacida en Almería en 1986 y la mente maestra detrás de esta joya, empezó publicando su novela en plataformas digitales. ¡Y la verdad es que fue un boom total! Tanto así que, durante la preventa, el libro se metió en el top diez de los más vendidos en Amazon España durante la preventa. Esto, por supuesto, confirmó que la gente estaba sedienta de historias que mezclaran el rollo histórico, el romance y un toque de erotismo, una combinación que siempre engancha.

Netflix, que siempre está pilas para detectar el próximo hit, le echó el ojo y, demostrando su agilidad, compró los derechos audiovisuales solo tres meses después del lanzamiento del libro. ¡Cabal! Y ojo, que la historia de Julia Ponce de León no termina aquí, mis amores. La autora ya tiene una segunda parte, 'Los secretos de las nereidas', en la que retoma a los protagonistas y explora más a fondo las luchas de poder y las venganzas dentro de la corte. Así que, si la serie pega – y fijo que sí, viendo el furor por series de época como 'Los Bridgerton' o las producciones españolas 'La Promesa' y 'Las hijas de la criada' –, tendremos más temporadas para seguir chismeando de la corte real. ¡Qué emoción!

Así que ya saben, aparten el 22 de enero, preparen las palomitas y alístenle a su gente porque esta serie promete dejarnos pegados a la pantalla con cada giro inesperado. ¿Quién más ya está contando los días para este estreno tan esperado?