Espectáculos

Ayer lunes 23 de noviembre de 2026, Marvel Studios nos dejó boquiabiertos con el estreno del tráiler final de “Avengers: Doomsday”. Con una duración de aproximadamente tres minutos y quince segundos, este adelanto es la antesala perfecta para su llegada a los cines el próximo 16 de diciembre. ¡Ya queremos que sea! La expectativa está por los cielos y, sinceramente, después de ver esto, no es para menos.

El avance arranca con una escena superemotiva y un toque de drama familiar entre Steve Rogers (nuestro Capitán América, interpretado por Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell). La pareja anda en pláticas sobre su hijo y la espinosa posibilidad de revelarle el pasado secreto de Steve como el mismísimo Capitán América. Pero la paz no dura nada; justo cuando la cosa se pone tierna, ¡pum! Aparecen de forma inesperada los Cuatro Fantásticos —Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach)— con una noticia que lo cambia todo. Ellos advierten que la decisión de Rogers de alterar el pasado ha provocado graves consecuencias en el multiverso, desatando un verdadero despelote cósmico. ¡Se puso buena la cosa y ya nos tienen enganchados!

Y justo cuando uno cree que no puede ser más intenso, ¡zas! Entra en escena el gran antagonista de la cinta, Doctor Doom (con el mismísimo Robert Downey Jr. dándole vida), sentenciando desde Latveria que los héroes han vivido unas vidas “robadas” y que es hora de que las devuelvan. ¡Imaginate el clavo en el que están metidos! Para enfrentar este relajo sin precedentes, Steve Rogers y Thor (Chris Hemsworth, siempre pilas para la acción) no se quedan de brazos cruzados y se ponen manos a la obra con el reclutamiento de una lista de aliados bastante de ahuevo: Shang-Chi, Yelena Belova, Shuri, Kate Bishop y Cassie Lang. Parece que van a necesitar toda la ayuda posible para este reto.

Pero el verdadero “¡Wow!” del tráiler llega cuando por fin vemos la aparición oficial de los X-Men en acción. Cyclops (James Marsden) tira la emblemática frase de “¡A mí, mis X-Men!” para convocar a Nightcrawler, Mystique y Gambit, quienes se lanzan a la batalla en medio de intensos combates contra los amenazantes Sentinelas. Y para los más nostálgicos y los fanáticos de Marvel, hay un momento épico que nos puso la piel de gallina: Steve empuñando nuevamente el martillo Mjolnir justo frente a Thor. ¡Pura nostalgia de la buena! Y para rematar, los acordes clásicos del tema principal de los Vengadores que te erizan hasta el último pelo.

Este adelanto promete una batalla de proporciones épicas que, por primera vez en la gran pantalla, juntará a los Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. ¡Esto sí que es un crossover sin precedentes que nos va a dejar sin aliento! ¿Están listos para lo que se viene el 16 de diciembre o ya están haciendo planes para acampar en el cine? ¡Va a ser un peliculón!