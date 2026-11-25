Espectáculos

¡Qué nivel! Nuestro diseñador chapín, César Alejandro Portillo, originario de Teculután, Zacapa, vistió a María Adelina Castillo Birba en el escenario del Miss Universo. ¡Un verdadero orgullo nacional!

El 22 de noviembre, nuestra Miss Guatemala se lució con un diseño que era puro tributo a nuestras tradiciones más icónicas durante la competencia de traje típico.

Portillo no se anduvo por las ramas y creó una pieza que gritaba 'Guatemala' por todos lados. El vestido, una obra de arte, estaba lleno de cientos de pedrería brillante y una combinación de telas moradas y fucsias.

¿La inspiración detrás de tanta belleza? ¡Las famosas alfombras de Antigua Guatemala! Esas que son un referente cultural del país y que el diseñador logró plasmar en la pasarela. Literalmente, las llevó a un escenario internacional.

Y como si fuera poco, un tocado majestuoso complementó la creación, haciendo que María Adelina desfilará con nuestros colores y la riqueza de nuestras costumbres bien puestas. ¡No pasó desapercibido, de fijo!

César Alejandro ya tiene cancha en esto de llevar la identidad guatemalteca a eventos top, y esta vez reafirmó su talento para representar la esencia chapina en escenarios internacionales.

La próxima Miss Universo se conocería el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.