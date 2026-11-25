Espectáculos

La noche en el Templo de la Imitación de 'Yo Me Llamo' se puso un poco tensa, porque la doble de nuestra querida Laura Pausini no la tuvo nada fácil. Después de su presentación, se topó de frente con las críticas de los jurados, que, como ya sabemos, no se guardan nada. Y el primero en soltar la bomba fue César Escola, ¡que no tiene filtro! Él, con su ojo experto, no se anduvo por las ramas y le señaló a la participante que su look ya lo había usado antes.

La cosa es que Escola fue clarísimo al decirle que el vestuario que llevaba al escenario ya lo había utilizado antes. ¡Imaginate vos! Es como cuando uno se pone la misma ropa para el evento de la U y el de la familia, ¡se nota! Por eso, el jurado la invitó a que se pusiera las pilas buscando opciones diferentes. La idea es que renueve su imagen y que nos sorprenda con cada aparición, porque si no, la chispa se apaga y el público se aburre. ¡Hay que echarle creatividad, mucha!

Pero la crítica de la moda fue solo el inicio, porque Amparo Grisales, que siempre va por el lado artístico, también se sumó con sus observaciones. Ella notó que la concursante andaba un poco perdida durante su interpretación, como que se le iba la onda y no lograba encontrarle el ritmo a la canción. ¡Puchis! Eso de conectar con la melodía es clave si querés hacerle honor a una artista del calibre de Laura Pausini, ¿o no? Es el corazón de la interpretación.

Grisales le recalcó que es súper importante conectar con la melodía y, sobre todo, mantenerse con la seguridad a tope en el escenario. Esos son los puntos clave que la imitadora tendrá que fortalecer un montón si de verdad quiere capturar la esencia de la cantante italiana, esa que ha conquistado al mundo con su voz y su presencia. No es solo cantar, es sentirla.

Así que, entre vestuarios que ya conocemos y una voz que necesita más ritmo, la imitadora de Laura Pausini tiene una tarea de aquellas. ¿Creen que los jurados tienen toda la razón o se les fue la mano con las críticas?