Espectáculos

Catherine Fulop nos dejó con el ojo cuadrado al regresar a Venezuela después de catorce años sin pisar su tierra. La actriz, acompañada de su esposo Osvaldo "Ova" Sabatini, compartió la noticiota en sus redes sociales, ¡y el reencuentro con su familia fue para derretirnos!

Si bien el motivo del viaje de Catherine es chamba —Venevisión la invitó a un nuevo proyecto del que todavía no ha soltado los detalles— esta oportunidad fue la excusa perfecta para ver a su mamá, Cleopatra García. ¡Imaginemos la emoción! Y es que no la veía desde 2021, cuando se encontraron en Estados Unidos, pero no es lo mismo que en casita, ¿verdad?

En el video que subió a Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Catherine, que ya tiene 61 años, anunció con esa chispa que la caracteriza: "Mi gente bella adivinen dónde estoy. Sí vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!".

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraron el esperado abrazo con su madre, un momento tan, pero tan emotivo después de tanto tiempo. Ella misma dijo que volver a casa tiene una magia muy especial y que tiene mucha fe en que se vienen tiempos mejores para el país. Terminó su mensaje con una declaración de amor a su tierra y prometió contar pronto qué estará haciendo.

La verdad es que Catherine se había echado raíces en Argentina. Llegó el 30 de septiembre de 1993 para protagonizar una telenovela, conoció a Osvaldo Sabatini durante las grabaciones, con quien inició una relación y tuvo a sus dos hijas. De hecho, en 2021 hasta se hizo ciudadana argentina. Estar lejos de Venezuela no fue solo por trabajo, pues en varias ocasiones, ella misma contó lo difícil que era volver por la crisis política que vive el país. Por eso, este reencuentro con su mamá no es solo una visita, ¡es un evento!

Nosotros con la piel chinita solo de verla tan feliz. ¿Quién más se puso sentimental con esta noticia?