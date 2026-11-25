Espectáculos

¡Atención, chapines de corazón y arjonistas fieles! El mero, mero, Ricardo Arjona, está a punto de hacer vibrar a Tijuana, y la señal más clara es que el montaje de su escenario en el Estadio Caliente ya está más que avanzado. Este jueves 26 de noviembre, el 'Animal Nocturno' suba a la tarima como parte de su esperadísima gira 'Lo que el seco no dijo'. ¡Imagínense la energía que se siente ya en el ambiente, con todo el equipo trabajando en el montaje!

Para que se den una idea de la magnitud del evento, ayer martes 24 de noviembre, los organizadores de Music Vibe ofrecieron a distintos medios de comunicación un recorrido. Ahí se observó al personal especializado trabajando en el montaje de las estructuras que darán forma al escenario de Arjona. ¡Es una coreografía de ingeniería y creatividad! Conocer el trabajo que hay detrás de un espectáculo así permite apreciar aún más cada concierto. ¡Qué pilas esta gente!

Y prepárense porque la cosa no es solo visual. El show promete ser una experiencia completa de más de dos horas, con una producción visual que, estamos seguros, nos va a volar la cabeza, ¡literalmente! El cantautor guatemalteco es un maestro en eso de conectar con la gente, y su repertorio va a ser un recorrido por esas canciones icónicas que nos han marcado a lo largo de los años. Arjona es un experto en unir a diferentes generaciones bajo el mismo techo musical. ¡Es la pura crema!

Así que si andan cerca de Tijuana o tienen un chance de última hora, ¡no se queden con las ganas! Aún pueden conseguir esos codiciados boletos a través de Boletomóvil, en las taquillas del Hotel Real Inn y en las Farmacias Roma. No todos los días tenemos a un chapín de este calibre montando un show así de épico. Después de todo este merequetengue de montaje, ¿qué canción creen que Arjona elegirá para abrir la noche?