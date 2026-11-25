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¡Mucho ojo con este chismecito! La cantante española Rosalía nos dejó con el ojo cuadrado al aparecer, de la nada, en los comentarios de una publicación de Rauw Alejandro en TikTok. ¿Su mensaje? Un simple pero poderoso “Ok banger”, que, para los que no están en la onda, significa algo así como un ¡temazo!

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro había subido un video donde se le ve cantando y bailando un adelanto de su nuevo tema “Tremendo Desastre”, una colaboración con Myke Towers. La cosa es que el video, que prometía ser solo promo de su música, se volvió el escenario de un reencuentro digital inesperado. Y la reacción de Rauw no se hizo esperar: un simple “me gusta” al comentario de Rosalía, ¡pero eso fue suficiente para encender todas las alarmas!

Este gesto fue un boom porque ambos artistas terminaron su relación en julio de 2023. Desde entonces, no se les había visto interactuar públicamente así, en plan “todo normal”. Recordamos que hicieron pública su relación en 2021 y hasta se comprometieron en marzo de 2023, anunciándolo en el videoclip de “Beso”, parte de su EP “RR”. Cuatro meses después, ¡zas!, la separación, con rumores de infidelidad que Rauw negó, y explicó que la decisión respondía a motivos personales. Rosalía, por su parte, pidió respeto para su expareja y expresó el cariño y la admiración que todavía sentía por él.

Pero la cosa no termina ahí. El título de la nueva canción de Rauw, “Tremendo Desastre”, también dio de qué hablar. ¿Por qué? Porque esa misma expresión se usa en “La Perla”, uno de los temas del álbum “LUX” de Rosalía. Obvio, los fans ya están atando cabos y especulando si es una indirecta, si hay referencias personales o si es pura coincidencia. Pero, seamos honestos, no hay confirmación de que sea un mensaje oculto.

Para muchos, el comentario de Rosalía es señal de que las aguas están calmadas y que hay buena onda después de tanto tiempo sin interactuar. Para otros, ¡ya están soñando con una reconciliación! Lo que sí es un hecho es que Rosalía elogió la nueva música de Rauw públicamente, y eso fue suficiente para que sus nombres volvieran a estar en boca de todos. ¿Será solo cordialidad o tendremos otro capítulo de esta historia?