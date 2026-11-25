Espectáculos

¡Prepárense, amantes de la música y la cultura! Desde el 23 hasta el 28 de noviembre de 2026, Guatemala se convierte en el escenario de “El Canto del Retorno”, un campamento orquestal juvenil que es la pura calidá. La onda es un homenaje gigante a nuestro Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias, justo después de que sus restos regresaran a su tierra natal para ser inhumados. ¡La piel de gallina, la verdad!

Este evento no es cualquier cosa. Ochenta niñas, niños y jóvenes músicos guatemaltecos están recibiendo talleres intensivos, clases magistrales y ensayos que son un verdadero lujo. Los acompañan cinco maestros de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Es como el intercambio cultural que todos quisiéramos.

El repertorio está pensado para que nos vuele la cabeza: desde piezas icónicas como “Noche de luna entre ruinas” y “Petén Itzá”, hasta obras más recientes inspiradas en los textos de Asturias. Además, ¡el coro de la Escuela Nacional de Canto “Gloria Marina” se une a la fiesta! Imagínense esa mezcla de talento.

El campamento, impulsado por el programa Iberorquestas Juveniles y el Ministerio de Cultura y Deportes, culminará con dos veladas que prometen ser inolvidables y abiertas a todo el público. Se van a armar en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, entre los lugares mencionados están el Palacio Nacional de la Cultura y el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”. Así que ya saben dónde tienen que caer para cerrar con broche de oro esta celebración cultural. ¿Ya listos para sentir la música de nuestra tierra y recordar al gran Asturias?