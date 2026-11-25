Espectáculos

Fátima Bosch Fernández, nuestra Miss Universo 2025 —y la cuarta mexicana en lograrlo, ¡así que pilas con eso!—, ha tenido un año de reinado que, sin pajas, ha sido más movido que la fila de las tortillas un domingo por la mañana. Y justo cuando toca decir adiós a la corona, la chava no podía irse sin dejarnos un último chismecito y, de paso, una sesión de fotos que nos hizo voltear la cabeza. ¡Una reina de belleza que sabe cómo armar la polémica hasta el final!

Resulta que Fátima conquistó las redes sociales con una sesión de fotos bien chileras con un look deportivo que dejó a muchos con la boca abierta, pocos días antes de entregar su preciada corona. En su cuenta de Instagram, la celebridad tabasqueña compartió varias imágenes donde se le veía ¡regia y glamorosa! No es cualquier cosa verse así de bien con un conjunto negro: unos shorts bikers ajustadísimos de cintura alta que son tendencia, combinados con un bralette estilo bandeau que realzaba su figura. ¿Y el toque cool que no podía faltar? Un par de tenis rosados de Skechers, porque, a ley, es embajadora de la marca y esta sesión era parte de su colaboración. El maquillaje, ni se diga, ¡impecable! Super natural pero que realzaba sus facciones de manera impresionante: labios nude que nunca fallan, un ligero blush sobre los pómulos para ese glow de diosa, y párpados ahumados que daban un toque de misterio. Su cabello color chocolate se lució peinado con ondas suaves, como recién salida de la pelu.

Pero como en Guatemala, no todo es miel sobre hojuelas, las redes sociales siempre tienen su lado crítico. Aunque Fátima escribió “The Universe se mueve con @skechersmexico” y le llovieron comentarios celebrando su trabajo en la organización y alabando su belleza, no faltaron los que le echaron hate con ganas. ¡La típica tiradera de siempre! Hubo de todo un poco: desde el categórico “Qué bueno que se va” y “Por fin te largas” (¡qué bárbaros!), hasta los que opinaron que “Ni siquiera transmite nada de Miss Universo”. Pero ojo, que sus fans más fieles salieron a defenderla a capa y espada, dejando mensajes como “Hasta en el gym eres perfecta”, “Cerrando con broche de oro este maravilloso año, por más éxitos, mi amada y eterna reina Fátima” o “La Miss Universo más impresionante de la historia” y el clásico “Devorando como siempre”. ¡Una montaña rusa de emociones en los comentarios, como cuando uno está viendo el final de su serie favorita!

Los Días Finales de un Reinado de Película

Sin pajas, el reinado de Fátima ha sido de todo, menos aburrido. Después de una coronación que armó su polémica desde el día uno y un año con demandas legales, acusaciones de fraude que a más de uno le subieron la presión, y hasta conflictos públicos con otras reinas veteranas del concurso, pues obvio que la entrega de la corona era el evento del año, ¡imperdible! Antes de la gran ceremonia, Fátima estuvo chambeando duro, cumpliendo con los últimos compromisos de su agenda. La vimos por ejemplo en el National Costume Show, que se llevó a cabo el sábado pasado, donde lució un vestidazo blanco y negro corte sirena, con escote strapless, ¡y su corona, por supuesto! Complementó el look con joyas de diamantes que brillaban más que el sol de mediodía y guantes de malla negra extralargos que le daban un toque súper chic. Y luego estuvo en la Competencia Preliminar, que fue el domingo 22 de noviembre, donde las candidatas desfilarían en traje de baño y de noche, ¡mostrando todo su potencial!

El Clavo Legal que no se Quiere Ir

Pero el drama no solo era de pasarela, mi gente. Parece que Fátima tiene un proceso legal bien clavado que le prohíbe estrictamente al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil hablar de ella o incluso mencionarla. ¡Una situación que suena a telenovela! ¿Se recuerdan? El inicio del reinado de Bosch estuvo marcado por una pelea mediática con Nawat allá en Tailandia, y hace unos meses se dio a conocer que el hombre la demandó. ¡Imagínense qué rollo tener que lidiar con eso siendo Miss Universo! Así que, aunque se vaya la corona, el chismecito legal parece que sigue activo y coleando. ¿Será que esto nunca va a terminar?

Se fue la Corona, pero el Show Continúa

El esperado concurso internacional de Miss Universo 2026 estaba programado para el martes 24 de noviembre. La sede es el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a las siete de la noche, hora central de México. Y por supuesto, nuestra Miss México, María Vargas, originaria de Jalisco, representa a México en el concurso.

¿Será que con la entrega de la corona también se va el drama, o Fátima Bosch aún tiene más sorpresas bajo la manga para seguir dándonos de qué hablar?