Espectáculos

¡Mucha atención, gente! Porque el Miss Universe 2026 se está poniendo buenísimo y ya tenemos a nuestras primeras semifinalistas. ¡Y adivinen quién no falta en la lista! Nada más y nada menos que Jennifer Barreto, la Miss Universe Puerto Rico 2026, quien ya se aseguró un lugar en el Top 30. ¡Qué chilero!

Con esta clasificación, el sueño de llevarse la sexta corona para la isla sigue más vivo que nunca. ¡Imagínense! Y por si fuera poco, Puerto Rico ya suma nueve años consecutivos metiéndose entre las semifinalistas de este certamen internacional. ¡Una racha impresionante que no cualquiera logra, la verdad!

Ah, y para los que aman el poder del voto popular, les cuento que la candidata de Ecuador también se coló al Top 30 gracias a que el público la eligió con el People’s Choice Award. ¡Así es como se demuestra quién manda!

Ahora la pregunta del millón es, ¿será que Jennifer Barreto tiene todo para darle a Puerto Rico su tan ansiada sexta corona? ¡Queremos ver!