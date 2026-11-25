Espectáculos

La espera por Grand Theft Auto VI ya nos tiene comiendo las uñas, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¡hay buena música para calmar la ansiedad! Rockstar Games, haciendo una gran movida con Atlantic Records y Spotify, acaba de soltar el soundtrack oficial que está para desmayarse. Estamos hablando de Grand Theft Auto VI: The Album (2026), una joya de una hora y treinta y siete minutos con ¡34 rolitas originales! Y mirá vos qué nivel: Spotify hasta se lució con un espacio interactivo diseñado solo para que nos sumerjamos en toda la música de la franquicia. Es que saben que uno no solo quiere la acción, ¡también quiere que le pongan el beat perfecto a cada persecución!

Aquí no hay chance para la mediocridad, la lista de artistas que metieron en este disco es una completa pasada de lanza. Imaginate que aparecen nombres que te dejan con la boca abierta, como Justice, Travis Scott, Dua Lipa, SZA, Cardi B, Lana Del Rey, el mismísimo Keith Richards, JENNIE, Rauw Alejandro, Arca, Kali Uchis y Omar Apollo. ¡Pura crema y nata de la industria musical, vos! Son los que le van a poner ese toque épico a cada robo y carrera en Vice City. Y para que no digan que no hay talento latino, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy, nos regalan el temazo "Sexy Magic". Con géneros que van desde la electrónica más pura hasta el hip hop, pop, rock, country y los ritmos urbanos más pegados, ¡este soundtrack tiene de todo para el que le gusta de verdad la buena música!

Pero como la cosa es a lo grande, la experiencia sonora no se queda solo en el álbum. Rockstar Games le subió todo el volumen a la inmersión con 23 estaciones de radio dentro del juego. Veintidós de estas están disponibles desde el inicio y hay una más que se puede desbloquear. Así que no importa si vas manejando un carro robado a toda velocidad o si andas echando pata con tus audífonos puestos, explorando cada rincón de Vice City: la música siempre te va a acompañar. ¡Imaginate la vibra de ir de misión en misión con este fondo musical de lujo! Es la excusa perfecta para nunca silenciar el juego.

Al final de cuentas, Grand Theft Auto VI es también un viaje sonoro que te envuelve por completo, que te mete de cabeza en el ambiente. Con estas 34 rolas inéditas en streaming y las 23 radios que te esperan, Grand Theft Auto VI confirma que su identidad no solo se construye desde la pantalla, sino también desde el dial. Es como si Rockstar Games quisiera que hasta tus tímpanos sintieran la adrenalina. ¿Están listos para que el GTA VI les vuele la cabeza y los parlantes al mismo tiempo? ¡Nos vemos en Vice City!