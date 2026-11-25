Espectáculos

¡Mucha, se acaba de soltar la bomba! Hispanomedios confirmó el lunes 23 de noviembre que la versión venezolana del exitoso programa Shark Tank ¡ya es un hecho y se viene con todo para 2027! ¿Listos para ver a los emprendedores sudar la gota gorda frente a los 'tiburones'? Nosotros ya estamos con el chismógrafo listo.

Este formato internacional, licenciado por Sony Pictures Television, se va a producir enterito allá en Venezuela. La movida es darle una plataforma de oro a un montón de gente pila con sus ideas, para que se paren frente a un panel de inversionistas, los famosos 'tiburones', y consigan ese pisto que tanto buscan para hacer crecer sus negocios. ¡Imaginate la tensión de ir a pedir millones en vivo frente a cámaras! No cualquiera, ¿verdad?

Y la cosa no se queda solo en una pantalla, ¡para nada! Se podrá ver este relajo por televisión abierta, plataformas de streaming y hasta medios digitales. Así que, cero pretextos para perderse el drama, las negociaciones intensas y ver quiénes de verdad tienen el ingenio para sacarle el jugo a esta oportunidad. Seamos honestos, a veces el chismecito de quién invirtió, quién regateó y quién salió con las manos vacías, ¡es lo más emocionante!

A ver, Shark Tank no es cualquier programa de televisión. Esta onda ya está en más de 50 países, con 53 versiones locales, ¡y ha logrado canalizar más de mil millones de dólares para iniciativas empresariales por todo el mundo! Aquí en Latinoamérica, las adaptaciones de México, Colombia y Brasil ya acumulan más de 204 millones de horas de visualización, lo que confirma su popularidad. O sea, la gente lo ama con locura, ¿será que la versión venezolana va a romper todos los récords y nos da los 'sharks' más cool de la región?

Daniel Ferrer Cubillán, el mero mero CEO de Hispanomedios, destacó que la llegada del programa representa una oportunidad para impulsar el talento empresarial venezolano. ¡Y tiene toda la razón! Él lo dijo clarito: “Venezuela lleva años produciendo emprendedores a punta de ingenio. Lo que casi nunca han tenido es una mesa donde sentarse a negociar en serio, con capital real del otro lado”. Es pura verdad, mucha. Por fin, una vitrina para que el ingenio se transforme en billete de verdad.

La convocatoria estará abierta para proyectos de todos los sectores económicos y de todas las regiones del país, ¡así que no hay excusa para no intentarlo! Si vos tenés un negocio en mente, andá puliendo tu pitch y tu labia porque los 'tiburones' no perdonan. ¿Quién quita y los 'tiburones' te echan el ojo y te vuelven el próximo millonario? ¡A ver si con esto Venezuela nos sorprende con el próximo gran invento mundial o con el drama más grande del 2027 que nos tenga a todos pegados a la pantalla!