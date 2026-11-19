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El clan Beckham, conocido por su brillo en el fútbol y la moda, lleva ya un tiempito envuelto en un drama familiar que ha mantenido a todo el mundo pendiente. Desde la boda de su primogénito, Brooklyn Beckham, con la actriz Nicola Peltz, la tensión entre él y sus famosos papás, David y Victoria, se ha sentido hasta en Instagram.

Ahora, parece que Victoria Beckham está lista para echarle agüita a ese fuego. Se supo que la diseñadora desistió de su poder sobre la imagen y el nombre de sus cuatro hijos –Romeo, Cruz, Harper y el mismísimo Brooklyn–. Este movimiento drástico ha sido interpretado como una señal de posible acercamiento de Victoria, aunque no significa que el reconcilio ya esté hecho.

El chismecito de la boda y el pleito familiar

El pleito agarró fuerza después del casamiento de Brooklyn con Nicola Peltz en abril de 2022. La cosa se puso peor en enero de 2026, cuando Brooklyn publicó un mensaje largo en Instagram donde no se guardó nada y echó toda la sopa. Entre sus reproches, el más sonado fue que no quería reconciliarse y que Victoria, ¡sí, la mismísima Posh Spice!, había cancelado a última hora el diseño del vestido de novia de Nicola. Al final, la pobre tuvo que correr a usar un Valentino. Para colmo de males, Brooklyn afirmó que su mamá acaparó toda la atención en el primer baile de la pareja frente a los quinientos invitados que tenían, tanto que Nicola salió llorando. ¡Un drama de telenovela, pues!

Pero el chisme no paró ahí: Brooklyn afirmó que sus papás lo habían presionado semanas antes de la boda para que firmara un documento donde renunciaba a ciertos derechos sobre su nombre, un acuerdo que, según él, también afectaría a su esposa y a sus futuros hijos. ¡Imaginen la presión! Según Brooklyn, su negativa a firmar tuvo consecuencias directas en los pagos que recibía. Él sostuvo que, para sus padres, la promoción pública y la marca familiar pesaban más que los lazos personales, ¡qué duro! Frente a todo este relajo, ni David ni Victoria Beckham salieron a dar una respuesta pública detallada. Como prueba de que la distancia es real, desde diciembre de 2025, Brooklyn y sus padres dejaron de seguirse en Instagram, un distanciamiento que también incluye a Nicola y a los otros hermanos Beckham. ¡Ni para el chismecito de las historias, pues!

Adiós a las salsas y otros intentos de emprender

Victoria había sido la propietaria de las marcas registradas de sus hijos desde 2016, cuando los registros se hicieron para protegerlos mientras eran menores. La transferencia de estos derechos está prevista para diciembre de este año, justo cuando tocaba la renovación. Esto permitirá que los hijos, ya adultos y con toda la onda, puedan manejar sus nombres y carreras con sus propios equipos legales, sin depender de la mano de mamá. Estas marcas abarcan un montón de categorías comerciales: desde cosméticos y ropa hasta calzado, artículos deportivos, juguetes, programas de televisión y hasta música. ¡Un imperio, pues!

Toda esta disputa coincide con el abandono de uno de los proyectos empresariales de Brooklyn: Cloud23, su marca de salsas picantes, que había lanzado en 2024. El nombre era un guiño al número 23 que su papá David Beckham usó en su camiseta cuando jugó con el Real Madrid y LA Galaxy. La cosa es que Brooklyn había solicitado registrar esos nombres ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, pero el trámite quedó archivado porque no presentó la documentación requerida a tiempo ni pidió una prórroga. Los representantes del proyecto confirmaron que la solicitud se cayó por no responder en el plazo establecido, ¡así que ni modo!

Este episodio de las salsas se suma a los muchos intentos de Brooklyn por forjarse una identidad profesional propia, lejos de la sombra de su famosísimo apellido. Antes de meterse a chef, probó suerte en mil y una cosas: el fútbol, el modelaje, la fotografía y hasta la literatura. Pero la verdad, en ninguno de estos campos logró despegar como un emprendedor independiente, dejando a más de uno preguntándose cuál será su siguiente movida.

A ver si con este gesto, el arbolito de la paz de los Beckham empieza a dar frutos... ¿o será que todavía falta mucho para que la cosa se ponga buena?